Házkutatást tartott a Petőfi-film ügyében vizsgálódó NAV a Nemzeti Filmintézetben

A NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatósága házkutatást és lefoglalást tartott a Nemzeti Filmintézet (NFI) budapesti székhelyén. Ezzel egy időben az adóhatóság szemlét tartott a Nemzeti Filmintézet fóti telephelyén is, erről az NFI közleményben számolt be.

A közlemény kitért rá, hogy a házkutatást és lefoglalást, illetve a szemlét a hatóság egy költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárás keretében rendelte el és folytatta le:

„A kutatás célja a Most vagy soha! című filmalkotás – különösen a pályázatok vagy kormányhatározatok alapján – által igénybe vett támogatások igényléséhez, odaítéléséhez, folyósításához, elszámolásához és az elszámolás ellenőrzéséhez, valamint a játékfilm megvalósításához kötődő iratok, illetve adatok és egyéb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása és lefoglalása”

– fogalmazott a házkutatást elrendelő határozat. Az intézkedés kiterjedt az NFI tulajdonában álló fóti fióktelep adásvételével kapcsolatos dokumentumok, továbbá a Most vagy soha! című játékfilmmel kapcsolatos, a területet érintő beruházásokra vonatkozó adatok, iratok és egyéb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatására és lefoglalására. A Nemzeti Filmintézet (melynek a film forgatása óta új vezetősége van) megjegyzi, hogy a házkutatás és lefoglalás, illetve szemle során mindenben együttműködött a hatósággal.

A NAV szeptemberben jelentette be, hogy nyomozást indított a Most vagy soha! ügyében, melynek témája Petőfi Sándor és a márciusi ifjak részvétele volt az 1848. március 15-i forradalomban. A forgatókönyvet Kis-Szabó Márk írta Rákay Philip (aki a film társproducere is volt) és Szente Vajk közreműködésével, a rendező Lóth Balázs volt. örténelmi kalandfilmje a magyar filmgyártás történetének addigi legköltségesebb alkotása volt: a Nemzeti Filmintézet (NFI) 4,7 milliárd forintos állami támogatást ítélt neki oda, mely a filmgyártáshoz kapcsolódó 30 százalékos adókedvezménnyel együtt összesen 6,1 milliárd forintba került, de a hvg.hu szerint a költségek összesítésével már 7,022 milliárdos gyártási költséget kapott eredményként.