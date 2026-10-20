Igazi feel-good sztori: a Fradi 76 éves „örökös gyúrójának” leszállítottak „egy gyönyörű roma lányt”

„Két éve bemutattak nekem egy gyönyörű roma lányt. A keresztapja hozta el hozzám, és azt mondta, íme, egy tiszta teremtés, aki kíváncsi rád!”

– mindezt Bodnár József, a Ferencváros 76 éves „örökös gyúrója” nyilatkozta a saját szájával a Blikknek. A lap annak apropóján szólaltatta meg a férfit, hogy idén harmadszorra is megházasodik, vagyis ahogy a lapban írják: „elveszi a 23 esztendős, gyönyörű lányt, Gyöngyvirágot”.

A Blikk cikke szerint „James Bond is megirigyelhetné mindazt, amit ez a mai napig népszerű sportember át- és megélt”, és könyvet írhatna „az öltöző titkairól, a balhékról, a nagy győzelmekről, az alvilágról, a nőkkel való kapcsolatáról, a hűtlenségről és az emberekben való csalódásáról”, és „persze a család fontosságáról, hiszen négy gyermekkel büszkélkedhet”.

De ízlelgessük tovább Bodnár mondatait arról, hogy „leszállítottak” neki egy 23 éves „gyönyörű roma lányt”.

„Gyöngyvirág, ez a földre szállt angyal akkor már túl volt egy váláson, elhagyta a férjét, és biztonságra, komoly kapcsolatra, újabb házasságra vágyott. Azt gondolom, mindezt megadhatom neki, 76 esztendősen is. Aki azt gondolná, ő valamiféle érdekből, számításból választott engem, az téved, tudniillik szegény ember vagyok, nincs a nevemen semmi. Mindent, a házat, az autót, az összes értékemet a gyerekeim nevére írattam”

– magyarázta a 76 éves férfi, aki ezután fontosnak érezte, hogy részletezze magánéletének egyéb részleteit is. Jelesül azt, hogy korábbi felesége és két gyerekének anyja továbbra is ott él vele „a kastélyban”, de most oda fog költözni a 23 éves feleség is, így a korábbi feleség „azután már nem dobhatja ki a házból, ahogy tette azt korábban”.

Bodnár József Fotó: YouTube

Bodnár a korábbi feleségéről azt is megosztotta, hogy „bolond lenne innen elköltözni, hiszen mellettem soha nem kellett dolgoznia. Nem szeretném őt a nyilvánosság előtt kritizálni, így is gondoskodom róla.” Mindezt közvetlenül azután sikerült elmondania, hogy közölte: „Második feleségemből hiányzott az érzelem. Mindent érdekből tett, számító volt és rideg.”

„Gyöngyvirág egészen más; szeretnék neki szegényen is mindent megadni és boldoggá tenni” – nyilatkozta a kastélyban élő nincstelen gyúró a számára leszállított 23 éves menyasszonyáról a Blikk cikkében, amiben egy fotót is meg lehet tekinteni a sokat emlegetett épületről. A kastély előtt egy Porschéban ül Bodnár – de a közösségi oldalán egy FTC-rendszámos Maseratit is meg lehet csodálni –, aki egyébként 2000-ben megtért, azóta a Hit Gyülekezetének tagja.

Aki szereti az olyan megfogalmazásokat, amitől órákig be se tudja csukni a száját, olvassa el a Blikk teljes cikkét.