Kétszer is nekihajtottak autóval az ausztrál képviselőnőnek, szándékosan ütötték el, kritikus állapotban van

Továbbra is kritikus állapotban van Helen Haines ausztrál képviselő, akit azután vittek kórházba, hogy egy terepjáróval szándékosan elütötték választókerületi irodája előtt a Victoria állambeli Wangarattában.

A BBC azt írja, a 65 éves képviselőt helikopterrel szállították a melbourne-i Alfred kórházba, ahol meg kellett műteni. A helyi sajtó úgy tudja, Haines elveszítette az egyik lábát.

Feltételezett támadóját, a közeli Tarrawingee-ből származó Brendan Nugent már a helyszínen letartóztatták, miután egy járókelő elfogta. A 43 éves férfi a környéken környezetvédelmi aktivistaként volt jól ismert. A BBC azt írja, akár tízéves börtönbüntetést is kaphat, amiért köztisztviselőre támadt.

Tony Burke belügyminiszter azt nyilatkozta, a támadó kétszer is elgázolta a képviselőnőt: „A szemtanúk leírása szerint a sofőr egy U-kanyart hajtott végre, hogy bejusson a parkolóba, hogy ott Helent egy autónak lökje, majd tolatott, és ezt újra megismételte.”

Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Úgy tudni, hogy ezután egy járókelő rohant oda az autóhoz, majd fogva tartotta a sofőrt, amíg a rendőrség megérkezett.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök azt nyilatkozta, az eset mindenkit megrázott, és a BBC is úgy fogalmaz, hogy miután Ausztráliában ritkán fordulnak elő erőszakos politikai cselekmények, az ország sokkos állapotban van.