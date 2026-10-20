Kétszer is nekihajtottak autóval az ausztrál képviselőnőnek, szándékosan ütötték el, kritikus állapotban van

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Továbbra is kritikus állapotban van Helen Haines ausztrál képviselő, akit azután vittek kórházba, hogy egy terepjáróval szándékosan elütötték választókerületi irodája előtt a Victoria állambeli Wangarattában.

A BBC azt írja, a 65 éves képviselőt helikopterrel szállították a melbourne-i Alfred kórházba, ahol meg kellett műteni. A helyi sajtó úgy tudja, Haines elveszítette az egyik lábát.

Feltételezett támadóját, a közeli Tarrawingee-ből származó Brendan Nugent már a helyszínen letartóztatták, miután egy járókelő elfogta. A 43 éves férfi a környéken környezetvédelmi aktivistaként volt jól ismert. A BBC azt írja, akár tízéves börtönbüntetést is kaphat, amiért köztisztviselőre támadt.

Tony Burke belügyminiszter azt nyilatkozta, a támadó kétszer is elgázolta a képviselőnőt: „A szemtanúk leírása szerint a sofőr egy U-kanyart hajtott végre, hogy bejusson a parkolóba, hogy ott Helent egy autónak lökje, majd tolatott, és ezt újra megismételte.”

Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Úgy tudni, hogy ezután egy járókelő rohant oda az autóhoz, majd fogva tartotta a sofőrt, amíg a rendőrség megérkezett.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök azt nyilatkozta, az eset mindenkit megrázott, és a BBC is úgy fogalmaz, hogy miután Ausztráliában ritkán fordulnak elő erőszakos politikai cselekmények, az ország sokkos állapotban van.

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Autóval támadtak egy ausztrál képviselőre, kritikus állapotban van

Helen Hainest az irodája előtt gázolta el egy terepjáró, a támadót egy gyalogosnak sikerült feltartóztatnia.

Kolozsi Ádám
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