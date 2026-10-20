Kövér László: Az oktatási rendszer rosszabb állapotban van, mint 16 éve

A KözTér csatorna KözBeszéd című műsorában vendégeskedett kedden Kövér László, akiből kibukott néhány önkritikus megjegyzés is. A több mint 2 órás műsorban sok egyéb mellett szó esett a Fidesz választási vereségének okairól is, és a volt házelnök így fogalmazott (bár ezért nem csak a Fidesz a hibás szerinte):

„Igen, a Fidesz is elmulasztott sok mindent, amit megtehetett volna. Például szerintem az oktatási rendszerünk ilyen szempontból rosszabb állapotban van, mint 16 évvel ezelőtt volt.”

Fotó: KözBeszéd YouTube

Beszélt még Kövér László arról is, hogy a felmérések alapján szoros küzdelemre számítottak az áprilisi választáson, és még aznap is láttak esélyt a győzelemre:

„Azt lehetett előre tudni, hogy nem lesz diadalmenet, de hogy ekkora zakó lesz belőle – hogy stílszerűen fogalmazzak –, azt nem gondoltuk volna. Döbbenetes meglepetés volt a számunkra, legalábbis az én számomra.”

Szerinte a vereség tizenhat év kormányzás után részben eleve benne volt a helyzetben, de azt is elismeri, hogy a Fidesz több területen hibázott. Kiemelte a fiatalokkal folytatott párbeszédet, amelyet szerinte már korábban is jobban kellett volna építeni.

Kövér László azt is elmondta, hogy Orbán Viktor nem lesz automatikusan miniszterelnök-jelölt, csak mert továbbra is meghatározó szerepe van a párt irányításában: „Szerintem ő sem gondolja azt, hogy bejelentkezett volna arra, hogy miniszterelnök-jelölt legyen.”

Akik ezek alapján aggódnának Kövér Lászlóért, hogy valami eltört esetleg benne, azok kedvéért elárulhatjuk, hogy a beszélgetés legnagyobb részében ugyanúgy külföldi beavatkozásról, nemzethalálról és az egyéb, tőle megszokott témákról szakértett, szóval az aggodalmaskodók megnyugodhatnak. (via 24.hu)