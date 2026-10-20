Mark Carney örülhet, nagyot bukott az albertai szeparatista mozgalom

Mark Carney kanadai miniszterelnök „nagyszerű eredménynek” nevezte, hogy az albertaiak elsöprő többséggel a Kanadában maradás mellett szavaztak. A kormányülésre menet újságíróknak azt mondta, „boldog, hogy az albertaiak az egységet választották”, azzal, hogy elutasították a kötelező erejű függetlenségi népszavazás elindítását. Carney egyébként Albertában nőtt fel, és a múlt héten bejárta a tartományt, hogy felszólítsa az ország egységének támogatóit a tömeges mozgósításra. A miniszterelnök szerint az USA-val folytatott kereskedelmi háború közepette különösen káros lett volna Kanadára nézve a bizonytalanság, amit egy esetleges elszakadáspárti győzelem okozott volna – igaz, a közvélemény-kutatások is nagyjából hasonló eredményt vártak.

Fotó: MEGAN ALBU/AFP

A nem hivatalos eredmény szerint a közel 1,9 millió feldolgozott szavazatból a választók körülbelül 75-76 százaléka támogatta a Kanadában maradás mellett, míg 24-25 százalék a függetlenség felé vezető folyamat megkezdését támogatta. A mintegy ötmillió lakosú Alberta Kanada nyugati részén fekszik, és elsősorban a Sziklás-hegység nemzeti parkjairól, valamint jelentős olajiparáról ismert. Lakosságának nagy része Edmontonban és Calgaryban él.

A tartományban régóta működik egy kisebbségi függetlenségi mozgalom, amely kulturális és gazdasági okokra hivatkozva szorgalmazza a Kanadától való elszakadást. Támogatói között vannak olyan olajipari szereplők, akik szerint a környezetvédelmi előírások korlátozzák működésüket, valamint a koronavírus-járvány idején bevezetett intézkedések és oltási előírások ellen tiltakozók egy része is. A szeparatisták a nagy arányú vereség ellenére állítják, hogy az Alberta függetlenedéséről folytatott vita ezzel nem ért véget. (via BBC, MTI)

