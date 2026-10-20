Nagyon zavaros körülmények mellett áll már négy hónapja a debreceni Semcorp gyár

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal még június 24-én függesztette fel a debreceni Semcorp szeparátorfólia-gyár működését, a körülmények azonban nagyon furcsák és zavarosak. A felfüggesztés a hivatal indoklása szerint azért történt, mert az alumínium esetében például tizenháromezerszeres határérték-túllépés volt, vagyis a talajmintákban ennyivel volt több a fém koncentrációja a megengedetthez képest, de számos más fémnél is határérték-átlépést talált, amely az akkori közlés szerint „nem vezethető vissza természetes eredetre” .

Ez utóbbi indoklás pedig a G7 szerint különösen fontos a történetben. A mintavételre a hatóság kötelezte a Semcorpot, amely a HL-LAB Kft.-t kérte fel a vizsgálatok elvégzésére március elején. Az eredményeket a HB-LAB május 14-én küldte el a kínai gyárnak, amely rögtön a késlekedésért büntetést is kapott. Az erről szóló határozat szerint ekkor az eredményeket és a kiértékelést továbbították.

A kínai tulajdonú Semcorp Hungary Kft. lítiumion-akkumulátorokhoz használt szeparátorfólia-gyára a debreceni Déli Ipari Parkban Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

Csakhogy a HB-LAB a G7-etet most arról tájékoztatta, hogy ők kiértékelést nem készítettek, csupán a mintavétel eredményeit továbbították a Semcorpnak. A hibára a Semcorp szeptemberi közleménye világít rá, miszerint a márciusi mintáknál ismeretei szerint oldottfém-koncentráció helyett teljesfém-koncentrációt határoztak meg. Utóbbiban benne van a talajban természetesen is jelen lévő fém mennyisége, miközben a vizsgálat a természetesen jelenlevő mennyiség feletti értéket kellett volna kimutatnia. Emiatt szerintük a vizsgálatot végző cég visszavonta az eredményeit. Érdekesség, hogy azóta négy vizsgálatot is végeztetett a cég, de egyik sem állapított meg a megengedettnél nagyobb fémmennyiséget a talajban.

James Shih, a Semcorp Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a felfüggesztés elhúzódása nemcsak náluk okoz gondokat, de termelési fennakadásokat okozhat a vevőiknél is, hiszen köztük vannak olyanok is, amelyek kizárólag a Semcorp termékeire támaszkodnak. Az ellátási láncok közvetlen és közvetett potenciális pénzügyi kitettsége így számításaik szerint meghaladhatja az egymilliárd dollárt. Ez a Semcorp saját veszteségén felüli becsült kár értéke jelenleg.