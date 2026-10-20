Polyák Gábor bocsánatot kért a Klubrádiótól, de nem gondolja, hogy automatikusan járna a rádiónak a frekvencia

Polyák Gábor, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnöke elnézést kért a közel hat éve csak interneten hallható Klubrádiótól a testület nevében.

Az Európai Unió Bírósága 2026. február 26-án, az Európai Bizottság által Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásban kimondta, hogy Magyarország kétszeresen is megsértette az uniós jogot a Klubrádió ügyében. Akkor, amikor 2020-ban nem hosszabbította meg a rádió frekvenciahasználati jogosultságát és akkor, amikor érvénytelennek nyilvánította a rádió pályázatát. A bíróság szerint a magyar médiatörvény nem volt összhangban az Európai Unió frekvenciagazdálkodási szabályaival, a hatóság eljárási hibákat is vétett és döntései meghozatalakor figyelmen kívül hagyta a véleménynyilvánítás szabadságát.

Az NMHH sajtóközleménye szerint a Médiatanács október 19-ei ülésén Polyák Gábor bejelentette, hogy rövidesen új frekvenciapályázatot hirdet a Médiatanács, amire a Klubrádió is pályázhat. Ezen viszont nemcsak a Klubrádió indulhat el, hiszen az elnök szerint a bírósági ítéletből nem következik sem az, hogy a Klubrádiónak vissza kellene kapnia a frekvenciáját, sem az, hogy biztos befutó legyen egy új pályázati eljárás során.

Polyák Gábor Fotó: Bankó Gábor/444

Arató András, a Klubrádió igazgatóságának elnöke megköszönte a bocsánatkérést, majd azt mondta, szerintük nem pályázati lehetőséget, hanem frekvenciát kellene kapniuk. „Egy pályázaton, ha az tisztességesen van kiírva, vagy mi nyerünk, vagy nem mi nyerünk. Ha nem mi nyerjük meg, akkor expressis verbis előáll az a helyzet, hogy az Európai Bíróság ítéletét nem hajtotta végre Magyarország.”

Polyák Gábor nem értett egyet ezzel a jogértelmezéssel, de arra kérte a Klubrádió képviselőit, hogy küldjék meg írásban az ítéletről alkotott jogi álláspontjukat, amit a Médiatanács alaposan megvizsgál majd.