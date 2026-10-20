Véget ér a román kormányválság, a negyedik miniszterelnök-jelöltet megszavazta a parlament

Bizalmat szavazott a román parlament kedden a Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusaiból és független szakértőkből álló, Luca Niculescu volt külügyi államtitkár vezette kormánynak, ezzel véget ért a csaknem fél éve tartó romániai kormányválság.

Fotó: ALEX NICODIM/Anadolu via AFP

A Niculescu-kabinet beiktatását a PSD, az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a nem magyar nemzeti kisebbségek frakciójának 280 képviselője és szenátora szavazta meg. A kabinet parlamenti jóváhagyásához legalább 233 szavazatra volt szükség. A titkos szavazáson 58 törvényhozó adott le ellenszavazatot, a többiek nem voksoltak.

Luca Niculescu korábban újságíró-főszerkesztő volt, majd diplomata lett: hat éven át Párizsban volt román nagykövet, jelenleg külügyi államtitkár, az elmúlt években a román OECD-csatlakozásért felelt. Az egyértelmű pártkötődés hiánya várhatóan akkor is a gyengesége lesz, ha megválasztják – írtuk korábbi cikkünkben.

Parlamenti beszédében Niculescu leszögezte: Románia nem rendezkedhet be folyamatos válságkezelésre, a gazdasági növekedést nem lehet kizárólag a fogyasztásra, a fogyasztást pedig importra és hitelekre alapozni. Az államadósság nem helyettesítheti tartósan a termelékenység javulását, az uniós források pedig nem pótolhatják korlátlan ideig a magánberuházások hiányát – tette hozzá. Szerinte Románia nemcsak költségvetési, hanem növekedési modellválsággal is küzd.

A kedden megszavazott miniszterelnök azt ígérte: az új kormány folytatja az államháztartás rendbetételét, és betartják a költségvetési hiány csökkentésére vállalt kötelezettségeket. A kabinet szerinte azon lesz, hogy beruházásokat és pénzügyi forrásokat vonzzon az országba, munkahelyeket teremtsen és megvédje a román állampolgárokat.

Az új román kormány várhatóan kedd este lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Nicusor Dan államfő előtt.