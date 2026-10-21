Az osztrákok szerint külföldi befolyásra utaló jelek vannak a franciaországi zavargások mögött

Ausztria szerint külföldi befolyásra utaló jelek vannak a franciaországi zavargások mögött, mondta el szerdán Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter.

„Több helyről is érkeztek erre utaló jelek” - fejtegette az osztrák diplomácia vezetője az APA hírügynökségnek nyilatkozva a bécsi ENSZ-központban tartott miniszteri szintű tanácskozást követően. Mint mondta, az ügyben kapcsolatban áll francia hivatali partnerével.

Claudia Bauer osztrák európai uniós ügyekért felelős miniszter pedig arra világított rá, „hogy mindebben nemzetközi konfliktusok is szerepet játszanak”.

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„Fel kell ismernünk egyszer s mindenkorra ezt a valóságot, és határozottan, valamint közösen Európai Unióként cselekednünk” - hangsúlyozta Bauer. Egyben kemény fellépést sürgetett a rendbontókkal szemben, mert - mint fogalmazott - tetteiknek semmi közük a véleménynyilvánítás szabadságához. „Nem tartom semmire se, hogy a rosszul értelmezett tolerancia jegyében ezeket a dolgokat elbagatellizáljuk és a véleménynyilvánítás alapján ezt az egészet még meg is tűrjük” - tette hozzá.

Jörg Leichtfried, az osztrák belügyminisztérium berkeiben egyebek között a hírszerzési együttműködés összehangolásáért felelős tisztségviselő azt mondta, hogy „egyértelműen arról van szó, hogy különösen nyugat-európai és északkelet-európai NATO-tagállamok ellen hibrid hadviselés zajlik”. "Egyértelműen folynak félretájékoztatási kampányok. Egyértelműen vannak próbálkozások a demokratikus választások befolyásolására” - húzta alá. „Ami Ausztriát illeti, úgy mi még nem vagyunk annyira ilyen tevékenységek központjában. De felkészülünk erre is” - tette hozzá. (MTI)