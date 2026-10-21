Büntetőeljárás fenyegeti Héder Barnát, 50 millió forinttal tartozik, senki sem tudja elérni, a cégét felszámolják

Héder Barna televíziós műsorvezető cége, a Sportos Aramis Média Zrt. fordulóponthoz érkezett: a vállalkozás, amely augusztusban kényszertörlés alatt állt, most felszámolásba csúszott, írja a Blikk.

A lap szerint:

a Sportos Aramis Média Zrt. azután került felszámolás alá, hogy több mint 50 millió forintnyi tartozást nem fizetett ki a stábtagoknak;

a felszámolási eljárás vizsgálja, maradt-e vagyon, illetve felmerülhet bűncselekmény gyanúja is;

ha Héder Barna szándékosan vonta ki a vagyonát, büntetőeljárás indulhat ellene, akár csődbűncselekmény vagy sikkasztás miatt is.

A botrány tavaly ősszel robbant ki, részletezi a Blikk, amikor nyilvánosságra került, hogy a cég nem rendezte a munkavállalók járandóságait. Bár Héder ígéretet tett a tartozások rendezésére, a pénz azóta sem érkezett meg. A helyzetet súlyosbította, hogy a vállalkozás számláin és telephelyén a végrehajtók nem találtak fedezetet a tartozások kiegyenlítésére.

Héder Barna

2025 szeptemberében a 444 is beszámolt arról, hogy feljelentést fontolgat a stáb, amelyet a párizsi olimpia óta nem fizetett ki Héder cége. Nem ez az első alkalom, hogy az egykori riporter nem fizet a stábtagoknak, írtuk akkor. Már a 2021-es tokiói olimpia után is jelezték az érintettek, hogy Héder cége állta a közvetítésért felelős stáb bérét. Akkor az egykori sportriporter azzal védekezett, hogy NAV-os inkasszó miatt nem tudott fizetni. A párizsi stábtagok ezért közjegyző előtt aláírt szerződéssel mentek a következő olimpiára, ám ezúttal is ugyanaz a helyzet állt elő. „Barnának fogalma sincs, mennyi életet tesz ezzel tönkre” – mondta tavaly szeptemberben az egyik érintett a Telexnek.

A Blikk friss cikke szerint Héder az ügy kirobbanása óta eltűnt a nyilvánosság elől. Sem a közösségi oldalain, sem más fórumokon nem adott életjelet, a megkeresésekre nem reagál.

Januárban még azt nyilatkozta a lap szerint, hogy a róla megjelent negatív hírek miatt üzleti kapcsolatai megszakadtak, ami tovább nehezíti a tartozások rendezését. Akkor azt ígérte, hamarosan újabb információkkal jelentkezik, de az érintettek azóta sem kaptak választ arra, hogy mikor juthatnak hozzá a pénzükhöz.