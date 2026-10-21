És vajon Matolcsy Györgyöt is politikai fogolynak tekinti a Fidesz?

Az imént idéztük fel, hogy mit mondott Orbán Viktor a szerdán őrizetbe vett Matolcsy Györgyről. Feltettük a kérdést, hogy a Fidesz vajon egykori unortodox gazdaságpolitikusát is politikai fogolynak tartja-e, ahogy két egykori minisztert, egy-egy államtitkárt és polgármestert. A kérdés nem légből kapott, Matolcsy 2000 és 2002, valamint 2010 és 2013 között is az Orbán vezette kormány minisztere volt, 2006 és 2013 között országgyűlési képviselő.

A válasz az, hogy nem, valószínűleg nem tartják Matolcsyt politikai fogolynak.

Orbán Viktor, Áder János köztársasági elnök és Matolcsy György az MNB-elnök második, 2019-es kinevezésekor Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke az MTI-nek azt írta: a párt elvárja, hogy az MNB alapítványai ügyében indult eljárást a hatóságok pártatlanul, politikai nyomás nélkül folytassák le. „A törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. Ugyanakkor mindenkit megillet az ártatlanság vélelme és a tisztességes eljáráshoz való jog” – írta Havasi.

Egyébként hasonló szellemben nyilatkozott januárban miniszterelnökként Orbán Viktor is.