És vajon Matolcsy Györgyöt is politikai fogolynak tekinti a Fidesz?

POLITIKA

Az imént idéztük fel, hogy mit mondott Orbán Viktor a szerdán őrizetbe vett Matolcsy Györgyről. Feltettük a kérdést, hogy a Fidesz vajon egykori unortodox gazdaságpolitikusát is politikai fogolynak tartja-e, ahogy két egykori minisztert, egy-egy államtitkárt és polgármestert. A kérdés nem légből kapott, Matolcsy 2000 és 2002, valamint 2010 és 2013 között is az Orbán vezette kormány minisztere volt, 2006 és 2013 között országgyűlési képviselő.

A válasz az, hogy nem, valószínűleg nem tartják Matolcsyt politikai fogolynak.

Orbán Viktor, Áder János köztársasági elnök és Matolcsy György az MNB-elnök második, 2019-es kinevezésekor
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke az MTI-nek azt írta: a párt elvárja, hogy az MNB alapítványai ügyében indult eljárást a hatóságok pártatlanul, politikai nyomás nélkül folytassák le. „A törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. Ugyanakkor mindenkit megillet az ártatlanság vélelme és a tisztességes eljáráshoz való jog” – írta Havasi.

Egyébként hasonló szellemben nyilatkozott januárban miniszterelnökként Orbán Viktor is.

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Orbán már januárban megmondta: Matolcsy-ügyben mindenki megkapja, ami neki jár

És ez be is fog következni, mondta a 444 kérdésére a nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA