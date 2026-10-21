Orbán már januárban megmondta: Matolcsy-ügyben mindenki megkapja, ami neki jár

Szerdán vették őrizetbe Matolcsy Györgyöt. Nem tudni, hogy a Fidesz őt is politikai fogolynak tartja, ahogy két korábbi fideszes minisztert, Seszták Miklóst és Hankó Balázst, Varga-Bajusz Veronika volt államtitkárt és Bús Balázst, korábbi óbudai polgármestert.

Orbán Viktor még miniszterelnök volt, amikor januári sajtótájékoztatóján arról kérdeztük: mikor beszélt utoljára egykori miniszterével, gazdaságpolitikusával, Matolcsy Györggyel, ismeri-e Matolcsy Ádámot, és tudja-e, hogy hova lett a vagyon, ami odalett.

Orbán azt mondta, 8-10 éve is van, hogy Matolcsy fiával találkozott. Matolcsyval a távozása előtti hetekben beszélt utoljára, az utódlással kapcsolatban. A jegybank pénzügyi kérdésével nem foglalkozott a kormány, és nem is dolga. A kormány nem felelős a jegybankért. Azért vállal felelősséget, hogy ha a visszaélésekre alapos gyanú merül fel, a rendőrség és az ügyészség lefolytatja az eljárásokat, és mindenki megkapja, ami jár a feltárt tények alapján. Ez be is fog következni Orbán szerint.