Szerda kora reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, értesült a Telex. Az egykori jegybankelnök szerda korán reggel vitték el a nyomozók a Központi Nyomozó Főügyészségre. Bátki Pál, Matolcsy jogi képviselője szerint ügyfelét jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.

A gyanúsítotti kihallgatás várhatóan délelőtt lesz.

Matolcsy György Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A Központi Nyomozó Főügyészség több helyszínen is akciózik szerdán, részleteket délutánra ígértek.

A Matolcsy György által vezetett MNB több százmilliárdos közvagyont szervezett ki alapítványokba. Ezeknek a pénzeknek egy jó részét el is tüntették. Az ügyben az Állami Számvevőszék tett feljelentést, jelenleg hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás, gyanúsítottról azonban továbbra sem tudni – házkutatást szeptemberben tartottak a Matolcsy-körnél.

Bár a nyomozás csak idén indult, az MNB alapítványai körüli gyanús ügyekről a sajtó már a tízes években is rendszeresen beszámolt, tavaly a 444 mutatta be hogyan érnek össze az ügy szálai az egykori jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám barátjánál, Somlai Bálintnál. A Tisza annyira fontosnak tartotta az ügyet, hogy külön parlamenti vizsgálóbizottságot hozott létre a felelősök megállapítására.