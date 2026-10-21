Több helyszínen akciózik a főügyészség MNB-ügyben

Újabb fejlemények várhatók MNB-ügyben, miután a Központi Nyomozó Főügyészség több helyszínre is kiszállt szerdán.

A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi, írják közleményükben.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást szerda kora estére ígértek.

A Matolcsy György által vezetett MNB több százmilliárdos közvagyont szervezett ki alapítványokba, amelyek aztán egy jó részét el is tüntették ezeknek a pénzeknek. Az ügyben az Állami Számvevőszék tett feljelentést, jelenleg hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás, gyanúsítottról azonban továbbra sem tudni – házkutatást szeptemberben tartottak a Matolcsy-körnél.

Bár a nyomozás csak idén indult, az MNB alapítványai körüli gyanús ügyekről a sajtó már a tízes években is rendszeresen beszámolt, tavaly a 444 mutatta be hogyan érnek össze az ügy szálai az egykori jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám barátjánál, Somlai Bálintnál. A Tisza annyira fontosnak tartotta az ügyet, hogy külön parlamenti vizsgálóbizottságot hozott létre a felelősök megállapítására.