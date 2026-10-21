Mindenkinél legyen esernyő, mert akinél nem lesz, az bizonyára meg fog ázni

időjárás

Csapadékzóna éri el Magyarországot, helyenként 20–40 milliméter eső eshet, igaz, az eloszlás nem lesz egyenletes, írja az Időkép.

A szerdai nap első felében még sütni fog a nap, különösen a Dunától keletre, ám délutántól délnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor.

Sőt: helyenként beágyazott zivatarok is előfordulhatnak.

Van nála esernyő
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

És a csapadék szerda este, illetve az éjszakai órákban nagyobb területre is kiterjedhet.

Csütörtökön aztán sokfelé várható eső, zápor, ekkor már főként a keleti országrészben. Az ország nagy részén néhány milliméter, helyenként 10–20 milliméter eső hullhat, nyugaton és északkeleten lokálisan 20–40 milliméteres mennyiségek sem kizártak.

Péntekről viszont ráérünk még beszélni.

időjárás időkép égi áldás előrejelzés eső