Mindenkinél legyen esernyő, mert akinél nem lesz, az bizonyára meg fog ázni

Csapadékzóna éri el Magyarországot, helyenként 20–40 milliméter eső eshet, igaz, az eloszlás nem lesz egyenletes, írja az Időkép.

A szerdai nap első felében még sütni fog a nap, különösen a Dunától keletre, ám délutántól délnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor.

Sőt: helyenként beágyazott zivatarok is előfordulhatnak.

Van nála esernyő Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

És a csapadék szerda este, illetve az éjszakai órákban nagyobb területre is kiterjedhet.

Csütörtökön aztán sokfelé várható eső, zápor, ekkor már főként a keleti országrészben. Az ország nagy részén néhány milliméter, helyenként 10–20 milliméter eső hullhat, nyugaton és északkeleten lokálisan 20–40 milliméteres mennyiségek sem kizártak.

Péntekről viszont ráérünk még beszélni.