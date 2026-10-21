Nem sült el jól túl J. D. Vance kiállása Orbán mellett, ezért soha többé nem kampányol külföldi politikus mellett

Orbán Viktor és J. D. Vance az MTK Sportparkban 2026. április 7-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Az Egyesült Államok alelnökét egy sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy Donald Trumppal ellentétben ő miért nem biztosította támogatásáról Benjamin Netanjahut az október 27-én rendezett izraeli választások előtt, amire J. D. Vance azt válaszolta, hogy életében csak egy külföldi politikus mellett állt ki nyilvánosan: Orbán Viktor mellett.

„Nagy csodálója vagyok Orbán miniszterelnök úrnak, de nem sült el túl jól. (…) Soha többé nem fogok nyilvánosan támogatni külföldi jelölteket, sem most, sem a jövőben”

– mondta Vance, aki áprilisban érkezett Magyarországra, hogy Orbán mellett kampányoljon.

Vance arra is hivatkozott, hogy a november 3-i félidős választások miatt most a belpolitikára koncentrál, és amúgy is Donald Trump nyilatkozata a fontos, ő pedig vasárnap erősnek, bátornak és zseniálisnak nevezte az izraeli miniszterelnököt. (via Telex)