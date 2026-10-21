Nem sült el jól túl J. D. Vance kiállása Orbán mellett, ezért soha többé nem kampányol külföldi politikus mellett

POLITIKA
Orbán Viktor és J. D. Vance az MTK Sportparkban 2026. április 7-én.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Az Egyesült Államok alelnökét egy sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy Donald Trumppal ellentétben ő miért nem biztosította támogatásáról Benjamin Netanjahut az október 27-én rendezett izraeli választások előtt, amire J. D. Vance azt válaszolta, hogy életében csak egy külföldi politikus mellett állt ki nyilvánosan: Orbán Viktor mellett.

„Nagy csodálója vagyok Orbán miniszterelnök úrnak, de nem sült el túl jól. (…) Soha többé nem fogok nyilvánosan támogatni külföldi jelölteket, sem most, sem a jövőben”

– mondta Vance, aki áprilisban érkezett Magyarországra, hogy Orbán mellett kampányoljon.

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Vance arra is hivatkozott, hogy a november 3-i félidős választások miatt most a belpolitikára koncentrál, és amúgy is Donald Trump nyilatkozata a fontos, ő pedig vasárnap erősnek, bátornak és zseniálisnak nevezte az izraeli miniszterelnököt. (via Telex)

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