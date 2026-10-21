Tökrészegen, egy szemfüles rendőr orra előtt ment be a boltba sörért, derekas autós üldözésbe torkollott az eset

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Egy szolgálaton kívüli rendőr figyelt fel Szekszárdon egy férfira, aki „láthatóan ittas állapotban több doboz sörrel távozott egy üzletből, majd autóba ült és elhajtott”, írja a Police.hu. A szemfüles szolgálaton kívüli nyomban értesítette szolgálatban lévő társait, sőt maga is az autó után indult.

Igen ám, de a kiérkező járőrök hiába próbálták igazoltatni a sofőrt, „a jelzést figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel továbbhajtott, több közlekedőt is veszélyeztetve”. Egy keskeny utcában a rendőrök ismét intézkedtek volna, csakhogy a férfi kis híján elütötte az őt megállítani próbálókat.

A menekülés akkor ért véget, ecseteli a Police.hu, amikor a sofőr egy másik utcában nekiütközött egy, az út szélén parkoló autónak. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a jármű egyik kereke kitört. Maga a férfi könnyebben megsérült, a rendőrök elfogták.

Forrás: Police.hu

Az alkoholszonda rendkívül magas értéket mutatott, sőt: felmerült annak a gyanúja is, hogy a delikvens „nemcsak alkoholtól, hanem más tudatmódosító szerektől is befolyásolt állapotban vezetett”. A gyorsteszt több szerre is pozitív eredményt jelzett, az autóban a sör mellett nyugtatókat és bontott doboz altatót is találtak.

Bónusz: a 32 éves férfinak vezetői engedélye sem volt, minthogy jelenleg is büntetőeljárás folyik ellene ittas járművezetés miatt.

Őrizetbe vették, hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés miatt büntetőeljárás indult.

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