Tökrészegen, egy szemfüles rendőr orra előtt ment be a boltba sörért, derekas autós üldözésbe torkollott az eset

Egy szolgálaton kívüli rendőr figyelt fel Szekszárdon egy férfira, aki „láthatóan ittas állapotban több doboz sörrel távozott egy üzletből, majd autóba ült és elhajtott”, írja a Police.hu. A szemfüles szolgálaton kívüli nyomban értesítette szolgálatban lévő társait, sőt maga is az autó után indult.

Igen ám, de a kiérkező járőrök hiába próbálták igazoltatni a sofőrt, „a jelzést figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel továbbhajtott, több közlekedőt is veszélyeztetve”. Egy keskeny utcában a rendőrök ismét intézkedtek volna, csakhogy a férfi kis híján elütötte az őt megállítani próbálókat.

A menekülés akkor ért véget, ecseteli a Police.hu, amikor a sofőr egy másik utcában nekiütközött egy, az út szélén parkoló autónak. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a jármű egyik kereke kitört. Maga a férfi könnyebben megsérült, a rendőrök elfogták.

Az alkoholszonda rendkívül magas értéket mutatott, sőt: felmerült annak a gyanúja is, hogy a delikvens „nemcsak alkoholtól, hanem más tudatmódosító szerektől is befolyásolt állapotban vezetett”. A gyorsteszt több szerre is pozitív eredményt jelzett, az autóban a sör mellett nyugtatókat és bontott doboz altatót is találtak.

Bónusz: a 32 éves férfinak vezetői engedélye sem volt, minthogy jelenleg is büntetőeljárás folyik ellene ittas járművezetés miatt.

Őrizetbe vették, hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés miatt büntetőeljárás indult.