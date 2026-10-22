Amerikai diplomatákat menekítenek ki Szaúd-Arábiából

Szaúd-Arábia elhagyására szólította fel kedden az amerikai külügyminisztérium a királyságban nem létfontosságú feladatokat ellátó amerikai kormány-tisztségviselőket és családjaikat.

Bár az utasítás csak Szaúd-Arábiára vonatkozik, a Reuters amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva azt jelentette, hogy Washington a közeljövőben hasonló rendelkezést tesz közzé más, a Perzsa-öbölben dolgozó amerikai állampolgárokra vonatkozóan is.

Húti támadás az abhai nemzetközi repülőtér ellen, október 7. Fotó: -/AFP

A külügy a döntést az Irán-barát jemeni húti lázadók Szaúd-Arábia elleni támadásaival indokolta, kiemelve a szaúdi polgári repülőtereket és a kiemelten fontos infrastrukturális létesítményeket célzó csapásokat. A minisztérium már korábban figyelmeztette a királyságban dolgozó amerikai kormányzati tisztségviselőket, hogy - amennyiben nincs különleges engedélyük - kerüljenek bizonyos repülőtereket, tartsanak távolságot a jemeni határtól, illetve számoljanak járattörlésekkel és akár légtérzárral is. Washington emellett már korábban, az iráni háború februári kitörését követően hazahívott több kormányzati alkalmazottat a térségből.

Az Egyesült Államok rijádi nagykövetsége szerdán további húti támadásokra figyelmeztetett. Márciusban mind a nagykövetséget, mind pedig a CIA-nak a királyságban működő irodáját dróntámadás érte, miután az amerikai csapásokra válaszul Irán támadásokat intézett a térségben lévő amerikai érdekeltségek ellen.

Az Irán által támogatott hútik egyre erősebb támadásai az Egyesült Államok és Izrael iráni bombázásai által kiváltott regionális háborúk újabb frontját jelentik. A szélesebb körű konfliktus megbénította a globális energiakereskedelmet és károsan érintette az öböl-menti gazdaságokat.

A hútik által közzétett felvétel a ballisztikus rakétájuk becsapódásáról, szeptember 7. Fotó: -/AFP

A diplomaták hazarendelése után Szaúd-Arábia polgári légiközlekedési hatósága arról számolt be, hogy a dammámi Fahd király nemzetközi repülőtéren történt támadásban egy ember meghalt, nyolc pedig megsebesült. Az energiaügyi minisztérium közlése szerint a nap korábbi részében két ember életét vesztette, miután a szaúdi légvédelem lelőtt egy drónt, amely a Saudi Aramco egyik olajlelőhelyén található létesítményt próbálta megcélozni. (Reuters, MTI)