Az Airbnb-házigazdák nem kötelezhetik többé takarításra a vendégeket

Airbnb kulcsboxok egy budapesti utcán 2024-ben Fotó: MORGAN BISSON/Hans Lucas via AFP

Az Airbnb módosította szabályzatát, hogy korlátozza, mit kérhetnek a szállásadók a vendégektől – többek között a takarítás terén is.

A frissített irányelvek szerint a szállásadók mostantól hét általános szabályt állíthatnak fel, és további „észszerű” kéréseket is hozzáadhatnak. Az Airbnb kijelenti, hogy

a vendégektől – akiknek takarítási díjat kell fizetniük – nem szabad olyan feladatok elvégzését kérni, amelyeket általában takarító végez, ideértve a mosogatást, az ágynemű lecserélését és a szemét elszállítását.

Az új szabályok minden november, 20-a utáni foglalásra vonatkoznak. A jövőben a szálláshely szabályai a vendégek számára jól látható helyen jelennek meg, és szerepelni fognak a vendégek foglalási emlékeztetőiben is.

„A házirendek segítenek a vendégeknek megérteni, mit várnak el tőlük a szállásadók, de közösségünktől azt hallottuk, hogy ezek zavaróak, terhesek és nehezen kezelhetők lehetnek” – nyilatkozta az Airbnb a BBC-nek. „Ezért átalakítottuk őket, hogy könnyebben megtalálhatók és egyértelműbben beállíthatók legyenek, emellett bevezettünk egy új irányelvet is, amely biztosítja, hogy a kérések észszerűek legyenek, és ne okozzanak meglepetéseket.”

Brian Chesky, az Airbnb társalapítója és vezetője vetít, 2024 Fotó: JESSE GRANT/Getty Images via AFP

Bizonyos körülmények között lehetnek kivételek, például megkérhetik a vendégeket, hogy korlátozzák a zuhanyzási időt, ha a helyi szárazság miatt vízhasználati korlátozások vannak érvényben.

A vendégek évek óta panaszkodnak azokra az észszerűtlen feladatokra, amelyeket távozás előtt el kell végezniük, különösen, mivel takarítási díjat is kell fizetniük.

A TikTokon külön trendek futnak arról, hogy a turisták a szigorú szabályokat felállító házigazdákat parodizálják.