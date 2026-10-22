Bezár a BioWare, akik olyan jó játékokat csináltak, hogy nem is érdekelt miattuk, amikor 2010-ben Orbán lett a miniszterelnök

31 éves működés után bezárt a kanadai BioWare játékfejlesztő stúdió, aminek az utóbbi évtizedek során olyan klasszikusokat köszönhettünk, mint az első két Baldur's Gate, az első Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, vagy épp a Mass Effect- és a Dragon Age-játékok. A vállalat bezárását az anyacég EA döntötte el, akár 400 munkahely megszűnésével is járhat a lépés, írja a BBC.

A stúdiót 1995-ben alapították, és három év múlva meg is érkezett az első nagy sikerük, a Baldur's Gate, amit a Dungeons and Dragons szerepjáték szabályrendszere alapján készítettek el. A BioWare szerepjátékainak komplex karakterei, szerteágazó narratívái és egyre lehengerlőbb vizuális prezentációja az évek során milliónyi rajongót szerzett nekik, a műfaj egyik meghatározójaként tartották számon őket. A stúdió bezárása az egész iparágat megdöbbentette, a The Witcher-játékok készítői, valamint a Mortal Kombat atyja is gyászolja a meghatározó kreatív műhely végét.

Későbbi játékaik, főleg a Mass Effect azért is váltak ismertté, mert a megszokott szerepjátékos szabályokat akcióval vegyítették, és a játékiparban az elsők között adtak lehetőséget a játékosoknak, hogy azonos nemű karakterekkel létesítsenek romantikus kapcsolatokat a szerepjátékaikban. Hozzátették a magukét a Star Wars-univerzumhoz is 2003-as, Knights of the Old Republic című eresztésükkel, ami az első szerepjáték volt az univerzumban.

Ez volt az a játék, amibe annyira belehülyültem 2010 tájékán, 15 éves koromban, hogy amikor értesültem a Fidesz választási győzelméről, egy árva gondolatot se szántam rá, hanem inkább fénykardoztam tovább az először sith-nek nevelt, aztán a cselekmény második felében jó útra térített karakterem szerepében.

A BioWare később a többjátékos műfajban is kipróbálta magát, ám a 2019-es Anthem különösen fájdalmas bukásnak bizonyult. A stúdió bezárására pár hónappal azután kerül sor, hogy az anyacéget egy szaúd-arábiai vezetésű befektetői csoport vásárolta meg 55 milliárd dollárért. Az üzlet részeként az EA 20 milliárd dollárnyi adósságot vett a nyakába, amelyet a cégnek vissza kell fizetnie. Ennek esett áldozatul a Mass Effect ötödik része is, amelynek fejlesztése már elkezdődött, ám a stúdió bezárásával sosem láthat napvilágot.