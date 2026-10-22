Harmadik meccsét is megnyerte a Fradi az Európa-ligában

A Celtic és a Viktoria Plzen legyőzése után a portugál Torreensét fogadta az FTC az Európa-ligában. A Fradi szerezte meg a vezetést Yusuf révén a 20. percben, de három perccel később egyenlített a portugál másodosztály 15. helyezettje. A második félidőben aztán bedarálta az FTC ellenfelét, előbb Gomez fejelt gólt szöglet után az 58. percben, aztán a portugálok öngóljával kétgólos lett az előny, a hajrában Lisztes is betalált, ezzel lett 4-1.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A Ferencváros eddig 100 százalékos, 9 pontja van. A negyedik fordulóban, november 5-én az AC Milan vendége lesz.

Ferencvárosi TC-SCU Torreense (portugál) 4-1 (1-1)

Groupama Aréna, 15 973 néző, v.: Jérome Brisard (francia) gólszerzők: Yusuf (20.), Gómez (58.), Diadié (80., öngól), Lisztes (90.), illetve Pozo (23.) sárga lap: Zachariassen (9.), Yusuf (68.), Corbu (76.), Nagy O. (91.), illetve Alfaro (17.), Mutombo (19.)

Ferencvárosi TC: Radnóti - Nagy O., Gómez, Zohoré, O'Dowda - Nagy Á., Madarász (Corbu, 57.) - Arzani (Maiga, 75.), Zachariassen (Levi, 87.), Birmancevic (Lisztes, 87.) - Yusuf (Joseph, 75.)

SCU Torreense: Lucas Paes - Mutombo, Diadié, Feltes, J. Vázquez - Alfaro (Jena, 63.), Oudrhiri - Pozo (Quintero, 74.), J. Marques (A. Simoes, 80.), Zoabi (Jatta, 63.) - Drammeh (Abubakari, 74.)