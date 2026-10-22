Kiderült, hogy mik a legbizarrabb tárgyak, amiket a britek feldugtak maguknak, aztán az orvosok szedtek ki

Több, mint száz adatigénylést dolgozott fel az Independent, amit brit egészségügyi hatóságokhoz nyújtottak be, hogy fény derüljön arra: mik a legbizarrabb objektumok, amiket az Egyesült Királyság lakói a seggükbe dugtak (aztán pedig nem tudtak kihúzni) az elmúlt évek folyamán.

A 2022-től napjainkig tartó, vastagon sokkoló adathalomból olyan dolgok is kiderültek, amik lehet, hogy senkit sem érdekeltek volna. Szegény brit orvosok ebben az időszakban többek között sörös dobozokat, samponokat, legót, kilincset, fogkefét távolítottak el az emberek alfeléből, amiket azok tudatosan dugtak fel oda. De volt olyan, aki egy mobiltelefont, illetve olyan is, aki egy vállfát dugott fel magának.

A legkeményebb talán annak a berkshire-i páciensnek az esete, akiben a jó doktorok (és ha ezt nem egy hiteles forrásban olvastam volna, el sem hinném) egy szivacstöltényt, egy főtt tojást, egy kólás dobozt, egy krumplit, egy dezodort és egy vécékefe nyelét találták meg egy vizit során.

Az adatokból az derült ki, hogy az országban a vizsgált időszakban több, mint 1500 olyan eset volt, amikor idegen tárgyakat kellett a sürgősségin kibányászni a seggekből. Fémcsavarok, csipeszek, borotvapengék, kötőtű, kések, gémkapcsok és csavarhúzó is volt a listán, de akadt egy hógömb, egy faág, gyertya, Kinder-tojás, paszternák és tapétakaparó.

Chris Nordstrom, egy londoni sürgősségi klinika konzulense azt mondta a lapnak: