Orbán Anita külügyminisztériuma a Szijjártó-féle elődjének csak a tizedéért utazik

„A Külügyminisztérium egyik kiemelt célja egy hatékonyabban működő, felelősen gazdálkodó szervezet kialakítása. Ennek részeként felülvizsgáltuk a korábbi évek központi igazgatási kiadásait is. A 2027 évi költségvetés tervezésének keretében ennek eredményeként csökkenést értünk el” – kezdi Orbán Anita a Facebook-posztját, amiben az új Külügyminisztérium olcsóbb utazásiról ír.
A külügyminiszter azt írja, a közdiplomáciai programok és a fejlesztési portfólió esetében összességében 30 százalékos megtakarítást értek el úgy, hogy egyetlen programot sem szüntettek meg, és „a megtakarítás kizárólag szakmai alapú észszerűsítésből adódik”.
„A belföldi működést érintően közel 1,2 milliárd forintos megtakarítást jelent, hogy a miniszteri delegációs ideiglenes külföldi kiküldetések során a továbbiakban nem veszünk igénybe egyedi légiközlekedési szolgáltatásokat, valamint a működési kiadások felülvizsgálata nyomán több szerződést megszüntettünk vagy észszerűsítettünk” – írja Orbán Anita, így zárva a posztját:
„A Szijjártó-minisztérium csak 2025 májusa és októbere között több mint 960 millió forintot költött 37 utazásra. 2026 azonos időszakában mi 23 alkalommal kevesebb mint 63 millió forintból utaztunk. Ez az előző külügyminiszter esetében átlagosan több mint 25,9 millió forintos költséget, az én esetemben pedig kevesebb mint 2,7 millió forintot jelentett utazásonként, azaz alig több mint tizedébe került egy út, mint tavaly ugyanebben az időszakban.”