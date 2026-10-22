Orbán Anita külügyminisztériuma a Szijjártó-féle elődjének csak a tizedéért utazik

„A Külügyminisztérium egyik kiemelt célja egy hatékonyabban működő, felelősen gazdálkodó szervezet kialakítása. Ennek részeként felülvizsgáltuk a korábbi évek központi igazgatási kiadásait is. A 2027 évi költségvetés tervezésének keretében ennek eredményeként csökkenést értünk el” – kezdi Orbán Anita a Facebook-posztját, amiben az új Külügyminisztérium olcsóbb utazásiról ír.

Orbán Anita nyilatkozik a sajtó képviselőinek az EU tagállamainak külügyminiszteri tanácskozása idején Luxembourgban 2026. október 12-én. Fotó: Olivier Hoslet/MTI/MTVA

A külügyminiszter azt írja, a közdiplomáciai programok és a fejlesztési portfólió esetében összességében 30 százalékos megtakarítást értek el úgy, hogy egyetlen programot sem szüntettek meg, és „a megtakarítás kizárólag szakmai alapú észszerűsítésből adódik”.

„A belföldi működést érintően közel 1,2 milliárd forintos megtakarítást jelent, hogy a miniszteri delegációs ideiglenes külföldi kiküldetések során a továbbiakban nem veszünk igénybe egyedi légiközlekedési szolgáltatásokat, valamint a működési kiadások felülvizsgálata nyomán több szerződést megszüntettünk vagy észszerűsítettünk” – írja Orbán Anita, így zárva a posztját: