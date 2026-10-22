Tanúvallomásra kötelezné a bíróság Trumpot: figyelmeztették, hogy vegye komolyan a pert, ha már egyszer elindította

Aggódik az amerikai szövetségi bíróság, hogy Donald Trump elnök nem igazán veszi komolyan a 10 milliárd dolláros rágalmazási pert, amit a BBC ellen indított az elnök visszatéréséről szóló dokumentumfilm miatt. Enjoliqué Aytch Lett bírónő azt mondta az elnök ügyvédeinek a csütörtöki meghallgatáson, hogy ha nem tesz több energiát a bizonyítékok bemutatásába, akkor nagy valószínűséggel ejteni fogják a keresetét, írja a CNN.

„A bizonyítékok gyűjtése valóban megterhelő, de ezt a terhet vállalni kell, főleg akkor, ha mi indítottuk a pert” - magyarázta Lett a meghallgatáson, ahol jóváhagyta a BBC kezdeményezését, amit a csatorna az elnök mar-a-lagói klubjának taglistájával kapcsolatban nyújtott be. A bíró szkeptikusan nyilatkozott arról, hogy vajon Trump jogi csapata tényleg mindent megtett-e, hogy előhozakodjon az ügyhöz kapcsolódó dokumentumokkal.

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„Hajlok arra, hogy egyetértsek az alperessel abban: nehezen hihető, hogy megtörtént az alapos átvizsgálás, amire azért lett volna szükség, hogy minden kérdésre válaszoljanak” - mondta. Arról is beszélt, hogy az elnököt az ügyben december 11-i határidővel tanúvallomás tételére is kötelezhetik, ám valószínű, hogy ezt a határidőt eltolják.

Trump 2025 decemberében indított pert a BBC ellen. A botrány a Panorama című műsor a Capitolium január 6-ai megrohanásával foglalkozó adása miatt robbant ki. A műsorba félrevezető módon szerkesztették bele Donald Trump aznap Washingtonban mondott beszédét. Úgy vágtak egymás mellé két részt, hogy kihagytak egy, a kettő között elhangzott, döntő fontosságú mondatot. A Floridában benyújtott bírósági iratok szerint Trump rágalmazással, valamint egy kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó jogszabály megsértésével vádolja a brit közszolgálati műsorszolgáltatót, mindkét pontban 5-5 milliárd dollár kártérítést követel. Trump jogi csapata szerint a BBC „szándékosan, rosszhiszeműen és megtévesztő módon manipulálta” az elnök beszédét.

A leadott verzióban Trump arról beszél a tömegnek, hogy velük tart a Capitoliumra, és arra biztatja őket, hogy harcoljanak. Csakhogy az adásból kimaradt, hogy a kettő között azt kérte a követőitől, hogy „békés és hazaszerető módon hallassák a hangjukat”. Az ügyet a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap tárta fel, miután megszerezte a BBC belső vizsgálatáról készült 19 oldalas jelentést.