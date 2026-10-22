Tanúvallomásra kötelezné a bíróság Trumpot: figyelmeztették, hogy vegye komolyan a pert, ha már egyszer elindította

Aggódik az amerikai szövetségi bíróság, hogy Donald Trump elnök nem igazán veszi komolyan a 10 milliárd dolláros rágalmazási pert, amit a BBC ellen indított az elnök visszatéréséről szóló dokumentumfilm miatt. Enjoliqué Aytch Lett bírónő azt mondta az elnök ügyvédeinek a csütörtöki meghallgatáson, hogy ha nem tesz több energiát a bizonyítékok bemutatásába, akkor nagy valószínűséggel ejteni fogják a keresetét, írja a CNN.
„A bizonyítékok gyűjtése valóban megterhelő, de ezt a terhet vállalni kell, főleg akkor, ha mi indítottuk a pert” - magyarázta Lett a meghallgatáson, ahol jóváhagyta a BBC kezdeményezését, amit a csatorna az elnök mar-a-lagói klubjának taglistájával kapcsolatban nyújtott be. A bíró szkeptikusan nyilatkozott arról, hogy vajon Trump jogi csapata tényleg mindent megtett-e, hogy előhozakodjon az ügyhöz kapcsolódó dokumentumokkal.
„Hajlok arra, hogy egyetértsek az alperessel abban: nehezen hihető, hogy megtörtént az alapos átvizsgálás, amire azért lett volna szükség, hogy minden kérdésre válaszoljanak” - mondta. Arról is beszélt, hogy az elnököt az ügyben december 11-i határidővel tanúvallomás tételére is kötelezhetik, ám valószínű, hogy ezt a határidőt eltolják.
Trump 2025 decemberében indított pert a BBC ellen. A botrány a Panorama című műsor a Capitolium január 6-ai megrohanásával foglalkozó adása miatt robbant ki. A műsorba félrevezető módon szerkesztették bele Donald Trump aznap Washingtonban mondott beszédét. Úgy vágtak egymás mellé két részt, hogy kihagytak egy, a kettő között elhangzott, döntő fontosságú mondatot. A Floridában benyújtott bírósági iratok szerint Trump rágalmazással, valamint egy kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó jogszabály megsértésével vádolja a brit közszolgálati műsorszolgáltatót, mindkét pontban 5-5 milliárd dollár kártérítést követel. Trump jogi csapata szerint a BBC „szándékosan, rosszhiszeműen és megtévesztő módon manipulálta” az elnök beszédét.
A leadott verzióban Trump arról beszél a tömegnek, hogy velük tart a Capitoliumra, és arra biztatja őket, hogy harcoljanak. Csakhogy az adásból kimaradt, hogy a kettő között azt kérte a követőitől, hogy „békés és hazaszerető módon hallassák a hangjukat”. Az ügyet a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap tárta fel, miután megszerezte a BBC belső vizsgálatáról készült 19 oldalas jelentést.
Áll a bál: a BBC úgy vágott egymás mellé két részt Trump beszédéből, hogy kihagyta a kettő között elhangzott, ellenkező értelmű harmadikat. Prescott kiszivárgott jelentése szerint az arab adásban antiszemita terrortámogatók kommentáltak, transzokról pedig nem lehetett kritikusan írni.
Az elnök egy korábbi beszédének megszerkesztése miatt rágalmazással, valamint egy kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó jogszabály megsértésével vádolja a brit csatornát, mindkét pontban 5–5 milliárd dollárt követel.