Tüzet nyitott szomszédaira az arizonai férfi, mert azok nem akartak kokaint fogyasztani vele, ezzel pedig „megsértették a kultúráját”

Letartóztatták a 49 éves Samuel Sedgwicket az arizonai Scottsdale-ben, miután lövéseket adott le szomszédai lakásaira a lakókomplexumban, ahol élt. A férfi eredetileg azért rágott be rájuk, mert korábban felajánlotta nekik, hogy fogyasszanak vele kokaint, ám ezt ők visszautasították, írja a Fox helyi csatornája.

Sedgwick először az eset napján, október 15-én délelőtt, fényes nappal állított be hívatlanul szomszédaihoz, láthatóan kábítószeres állapotban, és kokaint kínált az ott élőknek. Amikor visszautasították, a férfi azt állította, hogy ezzel „megsértették a kultúráját.” Mi mást is tehetett volna, minthogy ott helyben letépi a pólóját, és kézzel-lábbal esik neki az egyik szomszédban élő férfinek.

Samuel Sedgwick, az arizonai kokainkultúra harcos védelmezője Fotó: Maricopa County Sheriff's Office

A másik ott élő annyira megijedt a férfitól, hogy előkapott egy kalapácsot, és kétszer fejbe vágta vele Sedgwicket. Erre ő elővett hátizsákjából egy 9 mm-s Glockot, gyilkossággal fenyegetőzött, megütötte a kalapácsost a pisztolyával, telefújta gázspray-vel a lakást, majd elfutott.

Csak hazaérve vette észre, hogy a kalapáccsal több fogát is kiverték. Ez még jobban felhergelte őt, így biciklire pattant, visszakarikázott a szomszédba, és kívülről leadott tíz lövést a lakásra. Az esetben szerencsére senki sem sérült meg. A rendőrök perceken belül kiérkeztek, és elkapták a biciklin menekülő férfit. Hamarosan megtalálták a pisztolyát is, amit egy kukába dobott ki. Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi büntetett előéletű, ezért fegyvertartásra sem volt engedélye. A férfi az előkészítő tárgyalásáig letartóztatásban marad, hacsak ki nem fizeti valaki a 100 ezer dollárban meghatározott óvadékot.