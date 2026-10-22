Vidám agybaj Erzsébeten: a GPS azt mondta nekik, kanyarodjanak rá a villamosvágányra, megtették

Csodalatos jelenetek zajlottak csütörtök hajnalban Pesterzsébeten, a Határ út és a Török Flóris utca kereszteződésének közelében egy autós Facebook-csoportba posztolt beszámoló szerint. Egy két autóval, konvojban közlekedő társaság mindkét kocsija felhajtott ugyanis a villamossínekre.

Nem lecsúsztak, hanem direkt odamentek. Az autók csak a ráhajtási ponttól jóval arrébb, egy, az úttesttől korláttal is leválasztott részen akadtak el.

Az egyelőre nem világos, hogy a második autó miért követte a sínekre hajtó elsőt, illetve hogy ha már odakeveredtek, miért haladtak még előre egy darabon.

Amikor egy álmélkodó autós gratulált nekik, és megkérdezte, hogy

„Ezt hogy a faszomba lehetett benézni?”

A válasz az volt, hogy

„A GPS hozott ide. Későn láttam, hogy vágány.”

Kezdetben a kocsik utasai próbálták letolni a járműveket a sínekről. Később tűzoltók érkeztek a bajba jutott autók kimentésére. Az ügyben több kérdést is küldtünk a katasztrófavédelemnek, ha reagáltak, frissítem a cikket.

Update: meg is jött a válasz. A katasztrófavédelem a kérdésemre megerősítette, hogy az eset ott történt, ahol írtuk, csütörtökön reggel hat után. A mentést technikailag hat tűzoltó oldotta meg sikeresen és úgy, hogy kézzel letolták az autókat, vagyis darut vagy hasonló erszközt nem kellett igénybe venniük. A villamosok ezért régóta újra járnak a vonalon.