Akinek a Mi Hazánk nem elég nacionalista, az a Légió Hungária masírozós-karlengetős megemlékezésével vigasztalódhatott

Nem sokáig bírta nemzeti radikalizmus nélkül a Corvin köz. A Mi Hazánk október 23-i rendezvénye után nagyjából 2 órával futott be a még náluk is szélsőjobboldalibb szervezet, a Légió Hungária fáklyásmenete a körút felől. A zömmel fekete ruhában és katonás rendben masírozó nacionalisták előbb átgyalogoltak egy LMBTQ-, egy kommunista és egy EU-s zászlón, majd megtartották a saját megemlékezésüket az 1956-os forradalomról a Corvin mozi lépcsőin.

Az „anti-anti-anti-kommunista” és „ria-ria-Hungária” rigmusok mellett a tömeg részéről rendszeresen felcsendült az „Európa nem az Unió” is. A Mi Hazánkhoz hasonlóan ők is megemlékeztek a nagyjából két hete elhunyt Pongrátz Andrásról, aki az 1956-os forradalom során lángvágóval segített ledönteni egy Sztálin-szobrot.

Akinek a Mi Hazánk nacionalizmusa túl szoftos lenne, az biztosan könnyebben találhatta meg a számítását a nem is annyira burkolt karlengetésekben, és a szervezet nácizmust idéző esztétikájában. Egy beszédből az is kiderült, hogy szerintük az „LMBTQ, feminizmus, antifasizmus métely, ami belülről rohasztja szét a kultúránkat.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444