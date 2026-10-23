Benzinkutat, hőerőművet ért orosz csapás Ukrajnában

Ketten megsebesültek az északkelet-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz dróncsapásban, Odessza megyében egy hőerőművet és civil infrastruktúrát értek találatok, Rivne megyében is energetikai létesítmények rongálódtak meg, jelentették az ukrán hatóságok.

Oleh Kiper, Odessza megye katonai kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy az ellenséges légicsapásokban megrongálódott egy energetikai létesítmény, és egy jelenleg nem működő üdülőtelepet is találat ért, de a támadás nem követelt áldozatokat.

Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV/NurPhoto via AFP

Korábban a DTEK, Ukrajna legnagyobb magántulajdonban lévő energetikai vállalatának sajtószolgálata arról számolt be, hogy a vállalat egyik hőerőművét tömeges orosz légicsapás érte, ennek következtében megszűnt az áramtermelés. A jeletés kiemeli, hogy a teljes körű háború kitörése óta az orosz hadsereg több mint 230 alkalommal támadta a vállalat hőerőműveit.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 176 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 140 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenkilenc helyszínen találatokat jegyeztek fel, 13 esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték. (MTI)