Drágább lesz a cigi

November 1-jétől minden dohánytermék jövedéki adója emelkedik, ezt pedig a dohányosok is meg fogják érezni.

A cigaretta jövedéki adója 9 százalékkal, a hevített dohánytermékeké 25 százalékkal, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26 százalékkal emelkedik. Ez a cigaretta esetében mintegy 5, a hevített dohánytermékek esetében nagyjából 10 százalékos emelkedést eredményez a végső árban, attól függően, hogy a gyártók mekkora mértékben hárítják át a jövedékiadó-emelést a fogyasztókra.



Fotó: Cseke Csilla/MTI Zrt. Fotószerkesztőség

Az adóemelésről szeptember 15-én döntött az Országgyűlés. A pénzügyminiszter a dohánygyártmányok jövedéki adójáról korábban azt mondta: a módosítással keletkező 90 milliárd forintos többletet az egészségügyi források bővítésére fordítják. (MTI)