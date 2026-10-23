Három férfi is azt állítja, hogy Lindsey Graham republikánus szenátor fizetett nekik a szexért

Az amerikai, Young Turks nevű baloldali internetes hírcsatorna csütörtökön közzétett videójában három férfi azt állítja, hogy Lindsey Graham, a Dél-Karolinát képviselő republikánus szenátor, aki júliusban váratlanul meghalt, korábban fizetett nekik a szexért.

A 30 perces videóban az egyik férfi, aki csak a Kelvin keresztnevet használja, azt állítja, hogy Graham akkor fizetett neki a szexért, amikor még csak 17 éves volt, és titokban felvételt is készített az együttlétükről.

Egy másik férfi arról beszélt, hogy egy sofőr vezette autóval vitték a washingtoni Mayflower Hotelbe, ahol pénzt kapott azért, hogy szexeljen Grahammel, és nála töltse az éjszakát. A Cory néven szereplő férfi azt állítja, hogy akkor még nem tudta, kivel találkozott. Csak hónapokkal később, a 2016-os elnökválasztási kampány idején ismerte fel a szenátort a televízióban.

Egy harmadik férfi szintén azt állítja, hogy pénzt kapott egy Grahammel folytatott szexuális együttlétért.

Graham többször is tagadta, hogy meleg lenne, miközben a soha meg nem házasodott szenátor magánéletéről régóta pletykák keringtek. A videó megjelenése után egy konzervatív szervezet szóvivője azt mondta, hogy Graham homoszexuális volt, de hozzátette, hogy ez nyílt titoknak számított, a videó nyilvánosságra hozatalát pedig a dél-karolinai szenátusi választásról való figyelemelterelési kísérletnek nevezte.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A New York Times nem tudta ellenőrizni sem a videóban megszólaló férfiak személyazonosságát, sem állításaik valóságtartalmát. A videót népszerűsítő, Lindsey Graham Files nevű weboldalon ugyanakkor olyan utazási bizonylatokat és egyéb dokumentumokat tettek közzé, amelyek állítólag a férfiak és Graham közötti találkozások idejéből származnak.

A videóban Cory néven szereplő férfi korábban Sean Harding néven pornófilmekben is szerepelt. 2020-ban Sean Harding néven a következőket írta az interneten:

„Van egy homofób republikánus szenátor, aki semmivel sem jobb Trumpnál, és folyamatosan olyan törvényeket fogad el, amelyek ártanak az LMBT-közösségnek és a kisebbségeknek. Minden szexmunkást, akit ismerek, alkalmazott már ez az ember. Vajon ha elegen megszólalnánk, el tudnánk érni, hogy távozzon a hivatalából?”

Harding és a videó többi szereplője azonban csak Graham halála után nevezte meg nyilvánosan a szenátort.

A videó kevesebb mint két héttel a félidős választások előtt jelent meg. Dél-Karolinában Graham húga, Darline Graham szenátor szoros versenyben küzd azért, hogy megtartsa bátyja korábbi mandátumát. Darline Grahamet testvére halála után nevezték ki a hátralévő ciklus kitöltésére, és Donald Trump elnök támogatását is megkapta. Darline Graham kampányának szóvivője nem kívánta kommentálni az ügyet.

Lindsey Graham 2003 óta volt szenátor. Az amerikai felsőházban a költségvetési tanács elnökeként is dolgozott, novemberben pedig hatodik mandátumáért indult volna a szenátori választáson. A politikus Donald Trump elnök szoros szövetségese, egyben Ukrajna egyik legnagyobb támogatója volt. (New York Times)