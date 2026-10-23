Mi újság a rendőrség körözési oldalán?

Semmi különös. Két viszonylag ismertebbnek mondható magyar üzletembert továbbra is keresnek.

Egyikük Matolcsy Ádám. Az édesapja Orbán Viktor gazdasági minisztere és jobbkeze, majd a magyar jegybank elnöke volt. Most előzetesben van, órákon belül eldől, letartóztatják-e.

Másikuk Stofa György. Tizenhárom gazdasági társaságban van aláírási jogosultsággal rendelkező vezetői állása, köztük több olyanban, ami Matolcsy Ádámhoz, illetve a korábban a Matolcsy-körhöz sorolt Száraz Istvánhoz kötődik. Ilyen például a Félix luxusétteremre nevében is hajazó Felis magántőkealap néhány cége.

Szerdán adták ki ellenük a körözést a jegybank körüli számos zűrös ügy egyikében, egy trükkösnek gondolt, ám nagyon béna csalásgyanús ügyben. Az „MNB-üggyel”, ahogyan a hatóságok is nevezik, a Helyzet:van! legutóbbi adásában foglalkoztunk.