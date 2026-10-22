Hatalmas céghálót építettek, magántőkealapok mögé bújtak, majd a világ legbénább csalásával buktatták meg magukat Matolcsyék

Már-már paródiába illően bugyuta csalással ért véget az Orbán-rendszer egyik legnagyobb közpénz-elsíboló manővere. Egy rafináltnak szánt konstrukcióval úgy adták kölcsön 60 hónapra egy cég, az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. részvényeit, hogy azok a szerződők szándéka szerint a kölcsönadás aktusával nyomban a kölcsönvevő tulajdonába kerültek (volna) – ami Matolcsy György unortodoxiákban gazdag életművének minden bizonnyal legunortodoxabb húzása volt.
A történetet még 2025 áprilisában a 444 mutatta be először Trükkös kölcsönszerződéssel passzolták volna át Matolcsy Ádám baráti körének a jegybanki alapítványok vagyonkezelő cégét címmel, de akkor aligha gondolta bárki – a cikk egyik szerzőjeként én biztosan nem –, hogy a számos ügy közül, amiről már akkor tudni lehet, hogy miattuk akár meg is gyanúsíthatják majd egyszer Matolcsy György volt jegybankelnököt és fiát, Matolcsy Ádámot, épp ezzel fognak megbukni.
Márpedig most ez történt: szerdán a Központi Nyomozó Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt – egyben kezdeményezte a letartóztatását –, valamint két bűntársát, Valkó Mihály volt cégvezetőt és Sándor Tamást, Matolcsyék üzleti ügyeinek állandó jogászát. Továbbá nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádámra és egy másik volt cégvezetőre, Stofa Györgyre.
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A volt jegybankelnök nem tett vallomást.
A jegybanki alapítványok vagyonkezelője úgy adta volna kölcsön 5 évre az alapkezeléssel foglalkozó leányvállalatát, hogy annak a tulajdonjoga átszállt volna a Matolcsy-cégbirodalom címén elérhető, Száraz Istvánhoz köthető magántőkealaphoz. Mindezt Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján.
A volt jegybankelnök fiát a rendőrség gazdasági csalás miatt körözi, ahogy Stofa Györgyöt is.
Az üzletember úgy érezte, ideje tisztáznia, mi köze van – vagy nincs – a Felis Magántőkealaphoz, a Quartz Alapkezelőhöz vagy éppen Matolcsy Ádámhoz, ezért küldött egy terjedelmes közleményt.