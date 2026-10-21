Hogyan váljunk nem strómanná? – Száraz István öt oldalon keresztül magyarázza, hogy régóta semmit sem tud a hozzá kötött cégek körüli milliárdos kavarásokról

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„Matolcsy Ádámmal e kérdésekben egyeztetéseket sem folytattam” – írta a 444-hez eljuttatott közleményében Száraz István. Az üzletember egészen váratlanul ötoldalas közleményt küldött, amelyben igyekszik tisztázni és helyretenni, milyen szerepe is volt – vagyis nem volt – az elmúlt időszak tranzakcióit illetően.

Száraz megszólalása nem véletlen, de nem is előzmény nélküli. Az elmúlt hónapok meglehetősen mozgalmasak voltak a Dry-birodalomban, a legkirívóbb esemény talán Matolcsy Ádám felbukkanása volt. A sajtó évek óta a volt jegybankelnök fiát sejtette több, egykor Száraz Istvánhoz kötődő tranzakció, cég és ingatlanvásárlás mögött. Matolcsy közvetve tavaly ősszel is megjelent egy-egy cég mögött, majd idén nyáron számos tranzakció kötődött a nevéhez, melyek eredményeként közvetve vagy közvetlenül milliárdos nagyságrendű vagyont húzott közel magához – köztük kastélyt, sörfőzdét, míkonoszi luxusvillát is. Ezzel párhuzamosan Száraz István cégbirodalomban betöltött szerepe folyamatosan zsugorodik. Sorolom, mi került Matolcsy Ádámhoz, ami egykor Száraz István körébe tartozott:

a Dry Real Estate Kft.,

a Dry Invest Group Zrt.,

a Danube Hotel Invest Zrt., amivel közvetve egy Vörösmarty téri ingatlan és egy horvátországi ingatlanfejlesztő került Matolcsy érdekeltségébe,

a Dry Immo Zrt., ami ma már Obsidian Capital Zrt.-ként működik, és több cégben van részesedése, például a számos magántőkealapot – köztük a Felist is – kezelő Quartz Alapkezelőben és egy Klauzál utcai koktélbárt üzemeltető vállalkozásban;

a Millymo Zrt., amivel közvetve a míkonoszi villa és egy Balaton-felvidéki kastély is Matolcsyhoz került.

Száraz István állítása szerint mindezekről a tranzakciókról, cégeladásokról semmit sem tudott, és nincs köze egyik ügylethez sem. Vagyis ezek a cégek már nem Száraztól és körétől kerültek Matolcsyhoz. Száraz István a szóban forgó közleményében az elmúlt szűk másfél év történéseitől igyekszik elhatárolni magát. Matolcsy Ádámmal pedig jó ideje nem tartanak fenn személyes kapcsolatot – árulta el a 444 kérdésére.

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