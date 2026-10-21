Hogyan váljunk nem strómanná? – Száraz István öt oldalon keresztül magyarázza, hogy régóta semmit sem tud a hozzá kötött cégek körüli milliárdos kavarásokról

„Matolcsy Ádámmal e kérdésekben egyeztetéseket sem folytattam” – írta a 444-hez eljuttatott közleményében Száraz István. Az üzletember egészen váratlanul ötoldalas közleményt küldött, amelyben igyekszik tisztázni és helyretenni, milyen szerepe is volt – vagyis nem volt – az elmúlt időszak tranzakcióit illetően.
Száraz megszólalása nem véletlen, de nem is előzmény nélküli. Az elmúlt hónapok meglehetősen mozgalmasak voltak a Dry-birodalomban, a legkirívóbb esemény talán Matolcsy Ádám felbukkanása volt. A sajtó évek óta a volt jegybankelnök fiát sejtette több, egykor Száraz Istvánhoz kötődő tranzakció, cég és ingatlanvásárlás mögött. Matolcsy közvetve tavaly ősszel is megjelent egy-egy cég mögött, majd idén nyáron számos tranzakció kötődött a nevéhez, melyek eredményeként közvetve vagy közvetlenül milliárdos nagyságrendű vagyont húzott közel magához – köztük kastélyt, sörfőzdét, míkonoszi luxusvillát is. Ezzel párhuzamosan Száraz István cégbirodalomban betöltött szerepe folyamatosan zsugorodik. Sorolom, mi került Matolcsy Ádámhoz, ami egykor Száraz István körébe tartozott:
Száraz István állítása szerint mindezekről a tranzakciókról, cégeladásokról semmit sem tudott, és nincs köze egyik ügylethez sem. Vagyis ezek a cégek már nem Száraztól és körétől kerültek Matolcsyhoz. Száraz István a szóban forgó közleményében az elmúlt szűk másfél év történéseitől igyekszik elhatárolni magát. Matolcsy Ádámmal pedig jó ideje nem tartanak fenn személyes kapcsolatot – árulta el a 444 kérdésére.
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Ennyi év után is tudnak meglepetést okozni.
A jegybanki alapítványok vagyonkezelője úgy adta volna kölcsön 5 évre az alapkezeléssel foglalkozó leányvállalatát, hogy annak a tulajdonjoga átszállt volna a Matolcsy-cégbirodalom címén elérhető, Száraz Istvánhoz köthető magántőkealaphoz. Mindezt Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján.
Ezzel párhuzamosan egyre fogyatkozik Száraz István cégeinek száma is. Matolcsy rendkívül aktív nyarat tudhat maga mögött, dubaji cégével rengeteg, korábban Szárazhoz kötődő társaságot szerzett meg. Bennük milliárdos vagyonnal.
Mégsem lett a Száraz Istvánhoz köthető magántőkealap az MNB vagyonkezelő cégének a tulajdonosa.