Sörfőzdét, Balaton-felvidéki kastélyt és míkonoszi luxusvillát is a nevére vett Matolcsy Ádám nyáron

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Első, második és sokadik ránézésre is furcsa és váratlan az, ami a Matolcsy-körben történik. Másfél éve zajlik ugyanis már a gigantikus nyomozás a jegybanki alapítványok közpénz jellegét elvesztő vagyonával, illetve annak sorsával kapcsolatban, ami Fürcht Pál a Központi Nyomozó Főügyészség nemrég lemondott főügyésze szerint „felfoghatatlanul hatalmas” ügy. Egy május végi háttérbeszélgetésen pedig kiderült, addig pénzmosás gyanújában összesen 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak, és 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le bizonyítékként számlapénzt és értékpapírokat, többségük cégek tulajdonában volt, 4 magánszemélytől pedig összesen 506 millió forintnyi számlapénzt is lefoglaltak.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A sajtóban az MNB-botránnyal kapcsolatban több személy neve is rendszeresen előkerül: a volt jegybankelnök, Matolcsy György mellett fia, Matolcsy Ádám, illetve a baráti körébe sorolt Száraz István, Stofa György és Somlai Bálint.

Ilyen körülmények között a legtöbben talán arra gondolnának, hogy ezek a személyek elkezdenek majd megszabadulni a vagyonelemektől, azokat offshore-cégekbe pakolják, eladják, a pénzt külföldi bankszámlákra teszik és hasonlók. A valóságban azonban ennek szöges ellentéte zajlik a nyomozással párhuzamosan: Matolcsy Ádám lépésről lépésre közelebb húzza magához azt a vagyont, amiről az elmúlt években mindig is feltételezték, hogy az valójában az övé és nem Száraz Istváné. A volt jegybankelnök fia már tavaly ősszel megtette az első lépéseket, idén nyáron viszont nagyüzembe kapcsolt, és sokmilliárd forintos vagyont vett közvetlenül vagy közvetve a nevére. Ezzel párhuzamosan Száraz István cégbirodalomban betöltött szerepe fokozatosan zsugorodik.

Sörfőzdétől egy kastélyon át a míkonoszi luxusvilláig

Noha Matolcsy Ádámnak van néhány magyarországi érdekeltsége, mégis úgy döntött, hogy a dubaji Minelley FZCO lesz az a cég, amely birtokolni fogja a megszerzett magyar társaságokat, amelyekkel számos jelentős vagyonelem is a birtokába került nyár végére.

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