Sörfőzdét, Balaton-felvidéki kastélyt és míkonoszi luxusvillát is a nevére vett Matolcsy Ádám nyáron

Első, második és sokadik ránézésre is furcsa és váratlan az, ami a Matolcsy-körben történik. Másfél éve zajlik ugyanis már a gigantikus nyomozás a jegybanki alapítványok közpénz jellegét elvesztő vagyonával, illetve annak sorsával kapcsolatban, ami Fürcht Pál a Központi Nyomozó Főügyészség nemrég lemondott főügyésze szerint „felfoghatatlanul hatalmas” ügy. Egy május végi háttérbeszélgetésen pedig kiderült, addig pénzmosás gyanújában összesen 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak, és 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le bizonyítékként számlapénzt és értékpapírokat, többségük cégek tulajdonában volt, 4 magánszemélytől pedig összesen 506 millió forintnyi számlapénzt is lefoglaltak.
A sajtóban az MNB-botránnyal kapcsolatban több személy neve is rendszeresen előkerül: a volt jegybankelnök, Matolcsy György mellett fia, Matolcsy Ádám, illetve a baráti körébe sorolt Száraz István, Stofa György és Somlai Bálint.
Ilyen körülmények között a legtöbben talán arra gondolnának, hogy ezek a személyek elkezdenek majd megszabadulni a vagyonelemektől, azokat offshore-cégekbe pakolják, eladják, a pénzt külföldi bankszámlákra teszik és hasonlók. A valóságban azonban ennek szöges ellentéte zajlik a nyomozással párhuzamosan: Matolcsy Ádám lépésről lépésre közelebb húzza magához azt a vagyont, amiről az elmúlt években mindig is feltételezték, hogy az valójában az övé és nem Száraz Istváné. A volt jegybankelnök fia már tavaly ősszel megtette az első lépéseket, idén nyáron viszont nagyüzembe kapcsolt, és sokmilliárd forintos vagyont vett közvetlenül vagy közvetve a nevére. Ezzel párhuzamosan Száraz István cégbirodalomban betöltött szerepe fokozatosan zsugorodik.
Noha Matolcsy Ádámnak van néhány magyarországi érdekeltsége, mégis úgy döntött, hogy a dubaji Minelley FZCO lesz az a cég, amely birtokolni fogja a megszerzett magyar társaságokat, amelyekkel számos jelentős vagyonelem is a birtokába került nyár végére.
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Eddig 92 milliárdnyi pénzt és értékpapírt foglaltak le, pénzmosás gyanújával összesen 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak, de hűtlen kezelés gyanújával is folyik nyomozás.
Szemerey Tamás annyiszorosan kötődik ehhez a luxusingatlan-fejlesztéshez, ahányszorosan ember kötődhet hozzá. A sor végén a Pallas alapítványok pénze van.
Már-már kimeríthetetlen tárháza lehetett a jegybanki alapítványokhoz kapcsolódó körnek arra, hogyan gyarapodjanak a közpénzből felépített birodalom segítségével.
Nem ez az első olyan tranzakció, amelyben Száraz István érdekeltségétől kerül valami Matolcsyhoz, de a kormányváltás után, az MNB-botrány árnyékában nem sokan tippelhettek arra, hogy a jegybankelnök fia a nevére vesz egy Szárazhoz kötődő céget.
Fürcht Pál júniusban mondott le a Központi Nyomozó Főügyészség vezetéséről. A 444 megszerezte a döntésének az írásos indoklását: a volt főügyész informális, azaz írásban visszakövethetetlen nyomásgyakorlásról, III/III-as módszerekről, a Tanú című filmbe illő történetről ír, elsősorban az aranykonvojügyet és a „Gundalf-ügyet” illetően.
A kastélyt idén májusban, az MNB-botrány kirobbanása után vette meg Matolcsy Ádám fontos embere. Az épület egykori tulajdonosa volt egy ma már elítélt bankvezér, ex-MDF-es és ex-jobbikos képviselő is.
Szórakozóhelyük már van hozzá.