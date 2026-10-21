Elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen, a volt jegybankelnök fiát gazdasági csalás miatt körözi a rendőrség:

Az ügyészség az MNB-ügy egyik leágazásában említette Matolcsy Ádámot, és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak két ember ellen, az egyikük feltételezhetően ő, a másik pedig Stofa György, az Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. egykori vezérigazgatója, aki ellen szintén megjelent a körözés a rendőrség oldalán:

Az ügyről, ami miatt körözik őket, tavaly áprilisban írtunk a Trükkös kölcsönszerződéssel passzolták volna át Matolcsy Ádám baráti körének a jegybanki alapítványok vagyonkezelő cégét című cikkünkben.

A nyomozó főügyészség a nap folyamán elfogta és őrizetbe vette:

Matolcsy Györgyöt, a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét, és az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet.

Az eddig kihallgatott gyanúsítottak (köztük Matolcsy György) a vallomástételt megtagadták. Indítványozták a volt jegybankelnök letartóztatását.