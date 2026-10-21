Elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen, a volt jegybankelnök fiát gazdasági csalás miatt körözi a rendőrség:
Az ügyészség az MNB-ügy egyik leágazásában említette Matolcsy Ádámot, és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak két ember ellen, az egyikük feltételezhetően ő, a másik pedig Stofa György, az Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. egykori vezérigazgatója, aki ellen szintén megjelent a körözés a rendőrség oldalán:
Az ügyről, ami miatt körözik őket, tavaly áprilisban írtunk a Trükkös kölcsönszerződéssel passzolták volna át Matolcsy Ádám baráti körének a jegybanki alapítványok vagyonkezelő cégét című cikkünkben.
A nyomozó főügyészség a nap folyamán elfogta és őrizetbe vette:
Az eddig kihallgatott gyanúsítottak (köztük Matolcsy György) a vallomástételt megtagadták. Indítványozták a volt jegybankelnök letartóztatását.
A volt jegybankelnök nem tett vallomást.
Az eddig kihallgatott gyanúsítottak a vallomástételt megtagadták.
A jegybanki alapítványok vagyonkezelője úgy adta volna kölcsön 5 évre az alapkezeléssel foglalkozó leányvállalatát, hogy annak a tulajdonjoga átszállt volna a Matolcsy-cégbirodalom címén elérhető, Száraz Istvánhoz köthető magántőkealaphoz. Mindezt Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján.