Elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen

bűnügy

Elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen, a volt jegybankelnök fiát gazdasági csalás miatt körözi a rendőrség:

Forrás: police.hu

Az ügyészség az MNB-ügy egyik leágazásában említette Matolcsy Ádámot, és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak két ember ellen, az egyikük feltételezhetően ő, a másik pedig Stofa György, az Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. egykori vezérigazgatója, aki ellen szintén megjelent a körözés a rendőrség oldalán:

Fotó: police.hu

Az ügyről, ami miatt körözik őket, tavaly áprilisban írtunk a Trükkös kölcsönszerződéssel passzolták volna át Matolcsy Ádám baráti körének a jegybanki alapítványok vagyonkezelő cégét című cikkünkben.

A nyomozó főügyészség a nap folyamán elfogta és őrizetbe vette:

  1. Matolcsy Györgyöt,
  2. a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét,
  3. és az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet.

Az eddig kihallgatott gyanúsítottak (köztük Matolcsy György) a vallomástételt megtagadták. Indítványozták a volt jegybankelnök letartóztatását.

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Trükkös kölcsönszerződéssel passzolták volna át Matolcsy Ádám baráti körének a jegybanki alapítványok vagyonkezelő cégét

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Haász János, Windisch Judit
gazdaság