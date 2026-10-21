Megszólalt az ügyészség az MNB-ügyben: Matolcsy Ádámot is említik, és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak két ember ellen

A Központi Nyomozó Főügyészség a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és bűntársait.

A nyomozó főügyészség az összetett bűnügyi akcióban (a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség állományának a közreműködésével) több helyszínen hajtott végre kutatást, ahol bizonyítási eszközöket foglalt le.

Az MNB-ügy egyik szála

A nyomozó ügyészek az MNB-ügy egyik szálát érintően intézkedtek. A KNYF azt írja, ennek lényege, hogy Matolcsy György jegybankelnök irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amiknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó több mint 266 milliárd forintos vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány.

Matolcsy fiát is említik

A közlemény szerint az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap 2025. február 28-án, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött, aminek a valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játssza át, amire Matolcsy a mandátumának lejárta után is befolyással bír.

Erről 2025 áprilisban már írtunk a Trükkös kölcsönszerződéssel passzolták volna át Matolcsy Ádám baráti körének a jegybanki alapítványok vagyonkezelő cégét című cikkünkben. Így mosódott össze a kölcsön és a tulajdonosváltás.









A KNYF szerint ennek az volt a célja: „hogy a vagyonnal ő és fia haszonszerzés végett saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek”.

A közlemény így fogalmaz:

„Azzal, hogy a színlelt szerződéssel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealap részére átutalták – figyelemmel arra, hogy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő befektetési alapkezelő tulajdonosi kontrolljának a megszerzésére került sor – pontosan jelenleg meg nem határozható, de a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos alsó határát jelentősen meghaladó vagyoni hátrányt okoztak.”

A nyomozó főügyészség a nap folyamán elfogta és őrizetbe vette:

Matolcsy Györgyöt, a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét, az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet.

A KNYF további két személyt érintően nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta.

Matolcsy Ádám a Félix étteremben 2022. május 12-én. Fotó: Németh Dániel/444

Az eddig kihallgatott gyanúsítottak (köztük Matolcsy György) a vallomástételt megtagadták. Indítványozták a volt jegybankelnök letartóztatását.

„Az üggyel kapcsolatban korábban kiadott sajtóközleményben foglaltakon túlmenően jelenleg – a büntetőeljárás, illetve az eljárási cselekmények eredményes végrehajtása érdekében – bővebb tájékoztatást adni nem áll módunkban” – közölte a KNYF.