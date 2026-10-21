Megszólalt az ügyészség az MNB-ügyben: Matolcsy Ádámot is említik, és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak két ember ellen

A Központi Nyomozó Főügyészség a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és bűntársait.
A nyomozó főügyészség az összetett bűnügyi akcióban (a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség állományának a közreműködésével) több helyszínen hajtott végre kutatást, ahol bizonyítási eszközöket foglalt le.
A nyomozó ügyészek az MNB-ügy egyik szálát érintően intézkedtek. A KNYF azt írja, ennek lényege, hogy Matolcsy György jegybankelnök irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amiknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó több mint 266 milliárd forintos vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány.
A közlemény szerint az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap 2025. február 28-án, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött, aminek a valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játssza át, amire Matolcsy a mandátumának lejárta után is befolyással bír.
Erről 2025 áprilisban már írtunk a Trükkös kölcsönszerződéssel passzolták volna át Matolcsy Ádám baráti körének a jegybanki alapítványok vagyonkezelő cégét című cikkünkben. Így mosódott össze a kölcsön és a tulajdonosváltás.
A KNYF szerint ennek az volt a célja: „hogy a vagyonnal ő és fia haszonszerzés végett saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek”.
A közlemény így fogalmaz:
„Azzal, hogy a színlelt szerződéssel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealap részére átutalták – figyelemmel arra, hogy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő befektetési alapkezelő tulajdonosi kontrolljának a megszerzésére került sor – pontosan jelenleg meg nem határozható, de a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos alsó határát jelentősen meghaladó vagyoni hátrányt okoztak.”
A nyomozó főügyészség a nap folyamán elfogta és őrizetbe vette:
A KNYF további két személyt érintően nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta.
Az eddig kihallgatott gyanúsítottak (köztük Matolcsy György) a vallomástételt megtagadták. Indítványozták a volt jegybankelnök letartóztatását.
„Az üggyel kapcsolatban korábban kiadott sajtóközleményben foglaltakon túlmenően jelenleg – a büntetőeljárás, illetve az eljárási cselekmények eredményes végrehajtása érdekében – bővebb tájékoztatást adni nem áll módunkban” – közölte a KNYF.
A volt jegybankelnök nem tett vallomást.
A jegybanki alapítványok vagyonkezelője úgy adta volna kölcsön 5 évre az alapkezeléssel foglalkozó leányvállalatát, hogy annak a tulajdonjoga átszállt volna a Matolcsy-cégbirodalom címén elérhető, Száraz Istvánhoz köthető magántőkealaphoz. Mindezt Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján.
A Központi Nyomozó Főügyészség több helyszínen akciózik.