Indítványozták Matolcsy György letartóztatását

Véget ért Matolcsy György volt jegybankelnök kihallgatása, az ügyészek indítványozták a letartóztatását, számolt be a Telex helyszíni tudósítója.

A beszámoló szerint a kihallgatás nem sokkal fél négy után ért véget, védőügyvédje, Bátki Pál pedig elmondta a lapnak, hogy védence nem tett vallomást, a személyes körülményeiről nem nyilatkozott.

Elmondása szerint a kihallgatás során a nyomozó ügyészek azokat a körülményeket foglalták össze, melyekre a gyanúsítást alapozzák, és indítványozták védence letartóztatását.

„Nagyon nehéz volt feldolgozni ezt az öt oldalas, nagyon sok adatot tartalmazó gyanúsítást. Amíg nem látjuk, hogy milyen bizonyítékok képezik ennek az alapját, addig erre nem tudunk reagálni” – mondta a védő.

Előzmények

Matolcsy Györgyöt szerda kora reggel vették őrizetbe, és jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják. Védőügyvédje, akkor azt mondta, nem számít arra, hogy védencét le is tartóztatják.

A Matolcsy György által vezetett MNB több százmilliárdos közvagyont szervezett ki alapítványokba. Ezeknek a pénzeknek egy jó részét el is tüntették. Az ügyben az Állami Számvevőszék tett feljelentést, jelenleg hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás, gyanúsítottról azonban továbbra sem tudni – házkutatást szeptemberben tartottak a Matolcsy-körnél.

Bár az első nyomozás csak tavaly indult, az MNB alapítványai körüli gyanús ügyekről a sajtó már a tízes években is rendszeresen beszámolt, tavaly a 444 mutatta be hogyan érnek össze az ügy szálai az egykori jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám barátjánál, Somlai Bálintnál. A Tisza annyira fontosnak tartotta az ügyet, hogy külön parlamenti vizsgálóbizottságot hozott létre a felelősök megállapítására. A parlamenti vizsgálóbizottság elnöke Csőszi Attila Matolcsy őrizetbe vétele után azt közölte, hogy akár vezetőszáron is várják a volt jegybankelnököt november 5-én a meghallgatásra.