Matolcsy panasszal élt az őrizetbe vétele ellen, a védője nem számít arra, hogy indítványoznák a letartóztatását

„Az őrizetbe vétel ellen panasszal éltünk” – mondta újságíróknak a Telex tudósítása szerint Bátki Pál, Matolcsy György exjegybankelnök védője a Központi Nyomozó Főügyészség épületénél. Kiderült: Matolcsyék álláspontja szerint „a körülmények nem arra engednek következtetni, hogy az őrizetbe vétel indokolt lenne”.

Bátki azt mondta, „idős emberről van szó, aki rendezett körülmények között él, szoros családi kötelékekkel rendelkezik”. A védő arra utalhatott, hogy Matolcsynak van egy kiskorú gyereke, akihez szoros kapcsolat fűzi, emiatt és a rendezett körülmények miatt is tartaná indokolatlannak a védő, ha a KNYF indítványozná a letartóztatását.

Az ügyvéd nem sokkal dél előtt érkezett meg a főügyészség épületébe, ahol azt mondta, védence kihallgatása hamarosan elkezdődik.

Matolcsy Györgyöt szerdán reggel vették őrizetbe. Az MNB volt elnökét jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.

A Matolcsy által vezetett MNB több százmilliárdos közvagyont szervezett ki alapítványokba. Ezeknek a pénzeknek egy jó részét eltüntették. Az ügyben az Állami Számvevőszék tett feljelentést, jelenleg hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás, gyanúsítottról nem tudni, házkutatást szeptemberben tartottak a Matolcsy-körnél.

Bár az első nyomozás csak tavaly indult, az MNB alapítványai körüli gyanús ügyekről a sajtó már a tízes években is rendszeresen beszámolt, tavaly a 444 mutatta be, hogyan érnek össze az ügy szálai az egykori jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám barátjánál, Somlai Bálintnál. A Tisza annyira fontosnak tartotta az ügyet, hogy külön parlamenti vizsgálóbizottságot hozott létre a felelősök megállapítására.

A KNYF több helyszínen is akciózott szerdán, részleteket délutánra ígértek.