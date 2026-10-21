Az MNB vizsgálóbizottsága vezetőszáron is várja Matolcsy Györgyöt a meghallgatásra

Csőszi Attila, a TISZA országgyűlési képviselőjének, az MNB vizsgálóbizottságának elnöke videót tett közzé szerdán, amelyben arról beszélt, hogy Matolcsy György volt jegybankelnök őrizetbe vétele egy fontos fejlemény, de ettől még a vizsgálóbizottság munkája nem ér véget.

Matolcsy Györgyöt szerda kora reggel vették őrizetbe, és jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják. Az MNB-ügyről közérthetően itt írtunk.

Csőszi Attila. Fotó: Németh Dániel/444

Csőszi Attila hozzátette, tiszás képviselőtársaival üdvözlik, hogy a hatóságok végzik a dolgukat, és megteszik a szükséges lépéseket az ügy kivizsgálása érdekében.