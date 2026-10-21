Az MNB vizsgálóbizottsága vezetőszáron is várja Matolcsy Györgyöt a meghallgatásra

Csőszi Attila, a TISZA országgyűlési képviselőjének, az MNB vizsgálóbizottságának elnöke videót tett közzé szerdán, amelyben arról beszélt, hogy Matolcsy György volt jegybankelnök őrizetbe vétele egy fontos fejlemény, de ettől még a vizsgálóbizottság munkája nem ér véget.
Matolcsy Györgyöt szerda kora reggel vették őrizetbe, és jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják. Az MNB-ügyről közérthetően itt írtunk.
Csőszi Attila hozzátette, tiszás képviselőtársaival üdvözlik, hogy a hatóságok végzik a dolgukat, és megteszik a szükséges lépéseket az ügy kivizsgálása érdekében.
„A parlamenti vizsgálóbizottság elnökeként szeretném világossá tenni, a mi munkánk is folytatódik. Matolcsy Györgyöt november 5-én 13 órára idéztük be a bizottság elé az első meghallgatására, amelyben a 2013-as MNB-törvény létrejöttének körülményeiről, valamint az alapítványi struktúra létrehozásáról kérdeznénk. Továbbra is számítunk a megjelenésére, akár vezetőszáron is, ha ezt a büntetőeljárás lehetővé teszi.”
Ha megszédülsz a Zrt.-ktől, nem érted, mi ez a sok Pallas Athénézás, és fogalmad sincs, mi az a magántőkealap, akkor neked szól ez az összefoglaló az elmúlt évtizedek egyik legpofátlanabb közpénzkiszervezéséről.
A Központi Nyomozó Főügyészség több helyszínen akciózik.