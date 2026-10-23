Preppelésre biztatja a briteket a miniszterelnökük, három napra elegendő víz és konzerv felhalmozását javasolják

A brit kormány arra kéri a lakosságot, hogy tartson otthon három napra elegendő élelmiszert és palackozott vizet, így készülve az esetleges válsághelyzetekre – írja a BBC. Andy Burnham miniszterelnök szerint a váratlan események egyre gyakoribbá válnak, ezért érdemes előre gondoskodni a legfontosabb alapélelmiszerekről. „Nem pánikvásárlásra buzdítunk, csak arra, hogy mindenki tegyen észszerű óvintézkedéseket” – mondta Burnham.

Andy Burnham brit miniszterelnök egy manchesteri kávézóban 2026. október 23-án

Fotó: ANNABEL LEE-ELLIS/AFP

A kormány ajánlása szerint fejenként kilenc liter vizet és három napra elegendő tartós élelmiszert érdemes otthon tartani, például hús- és zöldségkonzerveket vagy aszalt gyümölcsöket. A vészhelyzeti csomagba elemes vagy kézi tekerésű FM-rádiót, zseblámpát, takarókat, elsősegélycsomagot, feltöltött külső akkumulátort és készpénzt javasolnak. Utóbbi akkor jöhet jól, ha leállnak az elektronikus fizetési rendszerek, a rádió pedig egy súlyos áramszünet idején is lehetővé tenné a BBC híreinek és biztonsági tájékoztatóinak követését. (Hasonló kezdeményezéssel az Európai Bizottság is előállt, amikor egy bizarr videóban arra biztatta az uniós polgárokat, hogy állítsanak össze egy 72 órára elegendő vészhelyzeti csomagot.)

Az ajánlást a britek szerint egyrészt a szélsőséges időjárás, másrészt a kibertámadások és a háborús fenyegetések magyarázzák. A brit számvevőszék múlt hónapban arra is figyelmeztetett, hogy a klímaválság és a növekvő kiberfenyegetések miatt sérülékeny az ország élelmiszer-ellátási lánca. A hűtött élelmiszerek szállításával foglalkozó vállalatokat képviselő szakmai szervezet vezetője szerint ráadásul orosz hackerek is célba vették a brit ellátórendszert, ismerve annak gyenge pontjait. Burnham ugyanakkor tagadta, hogy a kormány elmulasztotta volna a felkészülést.

A vészhelyzeti készletezésből politikai adok-kapok lett. A lakásügyi miniszter a Munkáspárt múlt havi konferenciáján például azzal viccelődött, hogy szempillaspirált, korrektort, egy üveg sauvignon blanc-t, paradicsomos babot és vaníliapudingot tenne a túlélőcsomagjába. Burnham szerint válsághelyzetben nem feltétlenül a bor a legfontosabb, ő inkább babot, levest és Twigletset, népszerű brit sós rágcsálnivalót tartana otthon.