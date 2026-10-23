Több mint ezer járatot töröltek Kelet-Ázsiában, ahol épp lecsap egy tájfun

Több száz járatot kellett törölni Kelet-Ázsiában, a Tajvan partjait elérő Champi névre keresztelt tájfun miatt pénteken, számolt be a BBC.

Fotó: YASIN DEMIRCI/Anadolu via AFP

A tájfun helyi idő szerint péntek reggelre érte el Tajvan partjait, Tajpej egyes részein 24 óra alatt több mint 200 milliméter csapadék hullott. A széllökések elérhetik a Beaufort-skála legmagasabb, 12-es fokozatát is. A hatóságok közlése szerint egy ember életét vesztette, amikor hullámok sodorták el, és több tucatnyian megsérültek. A kormány közlése szerint több mint 1000 embert evakuáltak otthonaikból.

Tajvan 22 megyéjének és városának szinte mindegyikében munkaszünetet rendeltek el, és a tanítást is felfüggesztették. Egyedül a Tajvan főszigetétől nyugatra fekvő Kinmen-szigetcsoporton folytatódik a munka és az oktatás a megszokott rendben. Pénteken a tajvani tőzsde, a világ egyik legnagyobb értékpapírpiaca is zárva tart.

Tajvanon mintegy 1000 járatot töröltek. A helyi média jelentése szerint a tajvani hatóságok törölték mind a 262 belföldi és több mint 660 nemzetközi járatot, amelyet péntekre terveztek. Egyes vasúti és kompjáratokat is felfüggesztettek, a nemzeti parkok és a turisztikai látványosságok pedig bejelentették, hogy a vihar miatt bezárnak.

Japánban eközben a nagy légitársaságok, köztük a Japan Airlines és az ANA, több mint 160 járatot töröltek csütörtök és vasárnap között, szintén főként belföldi útvonalakon.