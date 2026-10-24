A győri tűzoltók megmentettek egy galambot

Bajba jutott galambot mentettek a győri tűzoltók, ezzel is bizonyítva: komolyan veszik, hogy minden élet számít. Miként az a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán szombat este publikált beszámolóból kiderül: a madár fejjel lefelé lógott, amikor rátaláltak, emiatt úgynevezett magasból mentő segítségével szabadították ki:

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A kimerült szárnyast ezután sem hagyták sorsára – olvasható a bejegyzésben –, hanem magukkal vitték a laktanyába, ahol egy civilben galambászként is aktív tűzoltó megvizsgálta, majd megállapította, hogy szakorvosi beavatkozásra nincs szükség, egy kiadós pihenés elég lesz neki:

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A felfrissülés érdekében friss vizet is kapott:

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Majd két óra ejtőzés után elrepült. Erről sajnos nincs fénykép.

A beszámoló ismeretterjesztő elemeket is tartalmaz, eszerint: a történelem során volt olyan, hogy galambok segítségét vették igénybe a tűzoltók, a második világháború alatt Angliában galambok segítségével kommunikáltak egymással a beavatkozások alatt, amikor a bombázás miatt a távközlési vezetékek megsérültek.