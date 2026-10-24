Bolsonaróék visszatértek – Már csak az a kérdés, hogy mennyire

Brazíliában, akárcsak Dél-Amerikában és úgy általában a periférikus demokráciákban, a politikát jelentős részben dinasztiák alakítják. Ami viszont 2026 október 4-én Brazíliában történt, az még a dinasztikus politizálás világában is kiemelkedő. Bár az ország 2018-2022 közötti elnöke, Jair Bolsonaro házi őrizetben tölti puccskísérletért kiszabott 27 éves börtönbüntetését, a brazilok a feleségét, két fiát és az öccsét is szenátornak illetve kongresszusi képviselőnek választották.
A legnagyobb győzelmet azonban a volt elnök legidősebb fia, Flávio Bolsonaro aratta, aki a várakozásokat felülmúlva, a szavazatok 47 százalékát megszerezve megnyerte az elnökválasztás első fordulóját. A második helyet megszerző jelenlegi elnök, a minden brazil által csak Lulaként ismert Luiz Inácio da Silva 45 százalékot kapott, de a viszonylag szoros eredmény ellenére
mind a közvélemény-kutatók, mind a fogadóirodák egyöntetűen Fláviót tartják a második forduló esélyesének.
Aki csak fél szemmel figyel a világ ötödik legnagyobb és hetedik legnépesebb országára, talán meglepődik azon, hogy Bolsonaróék ismét megszerezhetik az elnökséget.
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2023 január 8-án az történt Brazíliavárosban, ami szinte napra pontosan két évvel korábban Washingtonban. Az amerikaira kísértetiesen hasonlító brazil intézményrendszer azonban nem csak egy elfuserált puccskísérlet közkatonáit állította bíróság elé, hanem a főkolomposokat is.
Vasárnap Brazíliában rendezik 2022 legfontosabb választását. A teljes őrületig hevült kampány után kell eldőlnie, hogy marad elnök a szélsőjobboldali Bolsonaro, vagy visszatér a börtönből kiszabadult volt szakszervezetis Lula. A díszletet a dezinformáció elleni harc és Amazónia pusztulása szolgáltatja
200 évvel előttünk próbáltak a Nyugat felé fordulva rendszert váltani, aztán feltalálták az okosba' megoldást, a kultúrharcot, a pusztító populizmust és még számos ismerős jelenséget. Latin-Amerika múltjából és jelenéből pontosan látszik, merre tart Magyarország, a latinok pedig azt is megtanítják nekünk, hogy érdemes egy ilyen világban élni.