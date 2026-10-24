Ess, eső, ess, három hétig ess!

Még el sem hagyta térségünket a hullámzó front, amely Nyugat- és Délnyugat-Magyarországra kiadós öntözést hozott, máris érkezik a következő hidegfront – írja aktuális előrejelzésében az Időkép. A rossz hír: igazán kiadós mennyiség most nem várható.

A front felhőzete vasárnap napközben egyre nagyobb területet borít be nyugat felől, délután elered az eső, és apránként eléri a középső meg a keleti tájakat is.

A felvétel az őszt ábrázolja Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Nagy locsolás ugyan tényleg nem lesz, de kisebb sokfelé, az ország északi fele az, ahol helyenként 5 milliméternél több csapadék hullhat.

A front felhő- és csapadékrendszere hétfő reggel kelet-északkelet felé távozik, mögötte kisüt a nap, a szél is megélénkül. Hideg viszont nem lesz, a hét első napján 12 és 17 fok közötti maximumokat mérhetünk. Később megnyugszik pár napra az időjárás, miközben az ősz úgy viselkedik majd, ahogy az egy tisztességes ősztől elvárható.