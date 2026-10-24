Feltörték az AfD emailjeit és kiderült belőlük, hogy Alice Weidel hazudhatott

Hekkerek feltörték az Alternatíva Németországért (AfD) e-mailjeit, amelyekből illegális kampányfinanszírozásra utaló információk derültek ki – írja a Spiegel. Több mint 420 000 belső AfD-s e-mail szivárgott ki, ezeket közzé is tették.

A Der Spiegel, a ZDF és az osztrák Der Standard által elemzett e-mailek arra utalnak, hogy Alice Weidel mostani pártelnök hetekkel azelőtt tudott a 2017-es szövetségi választási kampányához köthető tervezett adományokról, mint ahogy azt korábban állította.

Alice Weidel Fotó: Bankó Gábor/444

Weidel egy 2017. júliusi e-mailben azt írta az akkori pártpénztárnoknak, hogy értesítették az adományokról. A botrány kirobbanása után azonban Weidel azt állította, hogy csak annak az évnek a szeptemberében szerzett tudomást a pénzeszközökről, és később az összeg visszaszolgáltatását szorgalmazta. A svájci közvetítőkön keresztül folyósított, összesen 132 000 eurós kifizetések az AfD történetének egyik legjelentősebb pártfinanszírozási botrányává váltak. Németországban ugyanis a pártok nem kaphatnak támogatást az EU-n kívülről, az AfD-t pedig ezért 396 000 eurós bírsággal sújtották.

A párt közölte, hogy nem válaszol az e-mailek valódiságát firtató kérdésekre, és arra kérte a médiát, hogy tartózkodjon az adatlopáshoz kapcsolódó tartalmak terjesztésétől. Az országos közvélemény-kutatásokat vezető párt politikaiakciónak tartja a szivárogtatást. A hackerek csütörtökön azt mondták a Die Zeit napilapnak, hogy az adatokat – amelyek dokumentumokat és személyes iratokat is tartalmaznak – az átláthatóság és a nyilvános elszámoltathatóság nevében tették közzé.