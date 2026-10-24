Kósa Lajos szerint „még rengeteg embert el fognak vinni”

Kósa Lajos a Fidesz debreceni elnökeként koszorúzott október 23-án a hivatalos városi ünnepségen, ami után beleakadt a Debreciner stábjába. A helyi független lap munkatársa megkérdezte, mit szól Kósa ahhoz, hogy a korábbi Orbán-kormányoknak már három miniszterét is őrizetbe vették.

„Látványpékség – válaszolta Kósa. – Miután a Tisza-kormány egyetlen ígéretét, a kampányban tett vállalását sem tudta beteljesíteni, így valamivel el kellett terelni a figyelmet erről a kellemetlen tényről. Meg arról, hogy egy katasztrófa az a költségvetés, amit beterjesztenek a parlament elé, így most ez a műsor zajlik. Még rengeteg embert el fognak vinni. A kérdés az, hogy kit fognak elítélni. Mert ott azért vannak kételyek.”