Leégett Hitler Sasfészke Bajorországban

A német rendőrség szombaton közölte, hogy őrizetbe vettek egy gyanúsítottat az Adolf Hitler egykori hegyi menedékhelyén, a Sasfészekként ismert bajorországi épületben keletkezett tűz után. Az épület péntek este kapott lángra, hatalmas tűzzel égett egészen szombat hajnalig.

Mintegy 200 tűzoltót vetettek be a lángok megfékezésére. Lisa Maier rendőrségi szóvivő elmondta, hogy a tűzoltóknak komoly nehézséget okozott a tűz megfékezése az 1834 méteres tengerszint feletti magasságban lévő elhelyezkedés miatt.

A Sasfészek épülete szombat hajnalban. Fotó: -/AFP

„Egy gyanús személyt ideiglenesen őrizetbe vettek” – áll a későbbi közleményben, amelyből az is kiderül, hogy a tűzben senki sem sérült meg. A hatóságokat péntek este riasztották a tűzhöz, amikor egy füstérzékelő nagyjából 21:50-kor beindította a tűzjelzőt – közölte a rendőrség. Az épületet csak „nehéz légzőkészülékkel” lehetett megközelíteni.

A tűz lehetséges okát nem közölték, de a német média arról számolt be, hogy a nyomozók gyújtogatásra gyanakszanak. A rendőrségi szóvivő elmondta, hogy a rendőrség még nyomoz, de szombaton később sajtótájékoztatót tartanak. A Bild arról számolt be, hogy a hatóságok letartóztattak egy motorost, akivel a helyszínre tartva találkoztak.

A Sasfészek Fotó: BARBARA GINDL/AFP

Az 1937 és 1938 között épült Sasfészek Hitler uralmának emlékműveként tervezték, bár a diktátor valójában ritkán látogatta a komplexumot. A második világháborút sértetlenül vészelte át, és 1952 óta egy étteremnek, valamint egy, a ház náci történelmét bemutató kiállításnak ad otthont. (Guardian)