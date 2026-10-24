Macron rasszista terrortámadásnak nevezte a pénteki párizsi lövöldözést

Emmanuel Macron „rasszista terrortámadásnak” minősítette azt a párizsi külvárosban történt fegyveres támadást, amelyben egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek. A sérültek közül hárman, köztük egy 12 éves lány, továbbra is súlyos állapotban vannak. A francia elnök úgy fogalmazott, a támadás „fordulópont köztársaságunk és nemzetünk életében”. Szerinte ez az első alkalom, hogy ilyen véletlenszerű, rasszista indítékú gyilkosság történt Franciaországban.

A nagyjából 15 percen át tartó támadás során az elkövető az autójából nyitott tüzet – először a Párizstól délnyugatra fekvő Trappes-ban, majd a közeli La Verrière-ben –, és a jelek szerint migráns hátterű embereket vett célba. Később letartóztatták.

AZ első támadás helyszíne Párizs külvárosában, Trappes-ban. Fotó: MUSTAFA YALCIN/Anadolu via AFP

A trappes-i helyszínre látogatva Macron elmondta, hogy az embereket bőrszínük vagy vallásuk miatt vették célba, és arra kérte a nyilvánosságot, hogy egy tapodtat se engedjenek az általa „gyökeret eresztő ideológiáknak” nevezett jelenségekkel szemben.

A pontos indíték egyelőre tisztázatlan, de a Nemzeti Terrorellenes Ügyészség (PNAT) szerint az eset „terrorista csoporttal összefüggésben elkövetett gyilkosságnak” számít. A francia médiában Kevin T.-ként megnevezett gyanúsítottat a PNAT szerint korábban már négyszer elítélték. A helyi média szerint ugyanakkor bár a 39 éves férfi ismert volt a rendőrség előtt, de a francia hírszerzés számára nem. A terrorellenes ügyészség a BFMTV-nek elmondta, hogy a férfi nem szerepelt a francia biztonságra súlyos fenyegetést jelentő személyek listáján.

Szemtanúk szerint a fegyveres egy szürke Renault Clióval hajtott keresztül a környéken. Trappes polgármestere, Ali Rabeh szerint „véletlenszerűen lövöldözött”, azzal a látszólagos szándékkal, hogy „minél több áldozatot szedjen... mészárlást akart rendezni”.

A sérült 12 éves kislány édesanyja a francia RTL csatornának elmondta, hogy lányát nyolcszor lőtte meg a férfi. „Hogy tehet valaki ilyet egy gyermekkel?” – mondta. Arról is beszélt, hogy a lánya fejkendőt viselt, szerinte emiatt támadták meg. „Ő Franciaországban, Trappes-ban született. Joga van Franciaországban élni, Franciaországban felépíteni az életét” – tette hozzá.

Egy helyi rendőrfőnök a BFMTV-nek elmondta, hogy a gyanúsított „egy régebbi típusú félautomata fegyvert” használt, amellyel sorozatokat lőtt. A Le Parisien szerint a fegyver a második világháborúból származik. A terrorellenes hivatal azt is közölte, hogy a nyomozás során vizsgálják a „személyek elleni bűncselekmények előkészítése céljából terrorista csoporttal való szövetkezés” gyanúját is. (BBC)