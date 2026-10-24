Meghan Markle apját azzal gyanúsítják, hogy hatalmas gyűjteménye van gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló képekből

Meghan Markle pénteken azt mondta, „mélységesen felkavarták” azok a hírek, melyek szerint apjának hatalmas gyűjteménye van gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló képekből, és elárulta, hogy már 2018-ban tájékoztatták az ellene felhozott „nyugtalanító vádakról”.

A brit The Sun napilap csütörtökön arról számolt be, hogy Thomas Markle fia elmondása szerint kiskorú gyermekekről készült képekre bukkant apja Fülöp-szigeteki házában, és feljelentette őt az ottani hatóságoknál. A lapnak ifjabb Thomas Markle így fogalmazott: „Amikor rátaláltam ezekre az anyagokra, elborzadtam, és nem volt más választásom, mint feljelenteni az apámat.” A The Sun beszámolója szerint ifjabb Markle a Fülöp-szigeteki hatóságoknak elmondta, hogy „több száz, ha nem több ezer” gyermekbántalmazó képet fedezett fel apja házában, és hogy a képeket tárolódobozokban és számítógépes merevlemezeken találták meg.

A Fülöp-szigeteki igazságügyi minisztérium gyermekbántalmazási osztálya pénteken közölte a CNN-nel, hogy az ügy „kivizsgálás alatt áll”. Az FBI közölte, hogy tudomásuk van az amerikai állampolgár idősebb Markle-t érintő vádakról, és a CNN-nek azt nyilatkozták, hogy „szükség szerint támogatást nyújtanak a Fülöp-szigeteki hatóságoknak”, hozzátéve: „Kivizsgáljuk az amerikai szövetségi törvények megsértésére vonatkozó minden kapcsolódó vádat is.”

Pénteki közleményében Meghan így fogalmazott: „Mélységesen felkavartak az elmúlt 24 órában napvilágra került hírek, és gondolatban minden olyan gyermekkel vagyok, akinek bántódása eshetett.”

Meghan Markle Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Az idősebb Thomas Markle tagadta a vádakat, „merő hazugságnak” nevezve azokat, és azt állította, hogy a számítógépek már nem az ő eszközei azóta, hogy 2025-ben fiával elhagyta Mexikót.

„Döbbent, bánt és nagyon felkavar, hogy a fiam ilyen vádakat fogalmaz meg ellenem. Soha nem lennék képes arra, amivel vádolnak” – mondta idősebb Markle a Mailnek. A lap szerint a férfi most egy floridai rehabilitációs központban van, ahol éppen művégtaggal tanult járni, miután tavaly egy vérrög miatt amputálni kellett a lábát.

Idősebb Thomas Markle másik lánya, Samantha Markle azt mondta a Mailnek, hogy a vádak nem igazak, és a testvére találta ki őket. Samantha Markle azt is hozzátette, hogy apja „két éve nem fért hozzá azokhoz a számítógépekhez”, arra utalva, hogy mások „hozzáférhettek”.

Meghan elmondta, hogy már nyolc évvel ezelőtt tudomására jutottak az apja elleni vádak. „2018-ban egy levelet küldtek a londoni rendőrségnek és a Királyi és Különleges Védelmi Osztagának. Ezt a levelet később megosztották velem” – mondta pénteki közleményében. „Ez a levél nyugtalanító és felkavaró vádakat fogalmazott meg apámmal szemben, és biztosítottak arról, hogy ezeket kivizsgálják.” Meghan Markle évek óta nem tartja a kapcsolatot apjával. Ezzel kapcsolatban most azt mondta: „Remélem, most már érthető, hogy bizonyos sajtóorgánumok éveken át tartó torzításai ellenére miért tartom a távolságot apámtól. Nem engedem azt sem, hogy kapcsolatba lépjen a gyermekeinkkel. Ennek egyetlen oka az ő védelmük”. (CNN)