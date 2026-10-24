Szombat este egyik pillanatról a másikra 5,19 milliárd forinttal lett gazdagabb egy ember Magyarországon

Elkelt az Ötöslottó ötödik legmagasabb összegű főnyereménye a szombati sorsoláson, írja közleményében a Szerencsejáték Zrt. A szerencsés nyertes 5,19 milliárd forintot kasszírozhat. A pénzért a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkezni a lottótársaságnál.

Ez a 2026-os év második telitalálatosa, amihez a 12, 36, 68, 84, 89-es számokat kellett megjátszani. A pontos összeg: 5 197 132 880 forint. A 4 találatos szelvények gazdái is örülhetnek, hiszen 21 szerencsés 3,2 millió forinttal lett gazdagabb.

A főnyereményt besöprő játékosnak egy fontos dolga van, írja a Szerencsejáték Zrt.: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat.

A nyertes szelvény azonosítása során a lottótársaság munkatársa meggyőződik róla, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán, ezután kerülhet sor a személyes találkozásra. Ha a beazonosítás sikeres, az adatok egyeztetését követően kezdődhet a kifizetési eljárás.